برلمانى يكشف دلالة زيارة السيسى لجامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

أشاد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ.



وأكد النائب حسين أبو جاد، أن الرئيس السيسى خلال تواجده بمدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية للمشاركة فى منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، استغل الفرصة وقام بزيارة هذه الجامعة التى تؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والرياض تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والدولية.



وأعرب " أبو جاد " فى بيان له أصدره اليوم، عن سعادته الغامرة من خلال متابعته عبر وسائل الإعلام لهذه الزيارة، مشيدا بالمستوى الرائع لمنشآت فرع جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ والتى تقع مساحة على مساحة حوالي 35 فدانا وتضم 4 كليات وهى الألســـن واللغات التطبيقية ، السياحة والضيافة ، العمارة ، والفنون والتصميم إلى جانب عدد من المبانى الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية.



وأكد النائب حسين أبو جاد، أهمية هذه الجامعة داخل مدينة شرم الشيخ وأهمية وجود هذه الكليات المتخصصة والمهمة والتى ستكون لها آثارها الإيجابية لقطاعات السياحة والعمارة والفنون واللغات التطبيقية، مشيرا إلى أن الطلاب المصريين والعرب سوف يتوافدون للالتحاق بهذه الجامعة التى ستكون واحدة من أعرق الجامعات وسيكون لطلابها مستقبل باهر فى الالتحاق بسوق العمل بمجرد تخرجهم لأن كلياتها متخصصة وبها ربط واضح بين التعليم واحتياجات سوق العمل مصريا وعربيا وعالميا.



تجدر الإشارة إلى أن جامعة الملك سلمان الدولية بدأت عملية إنشاؤها فى يوليو 2017 ومن المقرر أن تنتهى فى مارس 2020، وهى موزعة على 3 فروع فى محافظة جنوب سيناء بمدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، وتضم فى مرحلتها الأولى إجمالى 10 كليات، ومن المقرر إضافة 5 كليات أخرى للجامعة فى مرحلة مستقبلية، بما فيها كلية الطب البشرى ومستشفى جامعى بفرع الجامعة الرئيسى بمدينة الطور.