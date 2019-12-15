إسكان البرلمان: منتدى شباب العالم يؤكد عزم الدولة على البناء والتنمية

قال النائب عماد سعد حمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، رسالة للعالم من مصر مهد الحضارات وأرض السلام، مفادها أن مصر راعية السلام فى المنطقة، وأرض الأمن والآمان.



وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في بيان له، أن المنتدى فى نسخته الثالثة، يعد امتدادا لفكر الدولة المصرية حول مزيد من بناء جسود الثقة بين الشباب، من خلال الاستماع إليهم، ومحاورتهم ومناقشتهم فى مختلف القضايا التى تشغل الرأى العام والعالمى، وهو ما يساهم فى نضج ووعى لدى الشباب فى التفكير، وخلق حالة من التواصل بين القيادة والشباب، تمهيدا لدمجهم فى الحياة العملية بعد تأهيلهم لهذا الدور.



وأشاد رئيس اللجنة، بحفل الافتاح المبهر، والحضور من مختلف دول العالم، وعدد الشباب المشاركين، حيث ضم المنتدى فى النسخة الثالثة أكثر حضور شبابى، حيث يشارك أكثر من 7 آلاف شاب من مختلف الدول المشاركة، كما يؤكد أن الدولة نجحت فى هذه التجربة المصرية الخالصة، وأن التوصيات يؤخذ بها بكل جدية.



وأكد حمودة، أن مشاركة الطفل زين، والطفل السودانى ضحية التنمر رسالة قوية من القيادة السياسية بشأن العزيمة والإصرار والتحدى، وعدم الاستسلام والتصدى لظاهرة التنمر، بالإضافة للموضوعات التى يتم التطرق إليها من خلال الجلسات والتى تتمثل فى قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، ونموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.