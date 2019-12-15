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رياضة

مهند مجدي: استضافة معسكر كاراتيزن استمرار لنجاحات كاراتيه الأهلي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:37 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي على استقبال معسكر نادي كاراتيزن الجنوب إفريقي للكاراتيه، الذي انطلق في فرع الأهلي بمدينة نصر، بناءً على تكليف مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

وقال مهند مجدي إن استضافة الأهلي معسكر فريق كاراتيزن ليس بجديد، حيث سبق أن استضاف النادي أكثر من معسكر لمنتخبات مختلفة، وذلك يعود لتفوق كاراتيه النادي في جميع المراحل العمرية المختلفة، وهو ما يساهم في ارتفاع مستوى أي نادٍ أو منتخب يخوض معسكرا داخل النادي، لا سيما أن الفريق الجنوب إفريقي يستعد لخوض غمار بطولة إفريقيا بالمغرب في شهر فبراير المقبل.

وأوضح مهند مجدي أن ما يحدث هو توجه عام من مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب للاستفادة من خبرات المنتخبات المختلفة وإفادتهم من منطلق الدور المجتمعي للأهلي بجانب مساعدة لاعبينا من خلال إحضار منافسين من دول مختلفة كخطوة أولى نحو الصعود لمنصات التتويج من خلال الاحتكاك القوي وكسر الرهبة لدى صغار السن للتخلص من أي ضغوط، موضحًا أن مجلس الإدارة والأجهزة المختلفة لا تتأخر عن دعم الألعاب الجماعية والفردية لا سيما جهاز الكاراتيه الذي يحقق نتائج مميزة.

وأوضح مهند مجدي أن اختيار منتخبات مختلفة وأندية من خارج مصر لإقامة معسكر الكاراتيه بالأهلي هو نجاح كبير للنادي وبمثابة مردود إيجابي للدور الكبير الذي يبذل؛ من أجل تطوير لعبة الكاراتيه بالنادي؛ سواء على مستوى الصالات أو المدربين أو اللاعبين، لا سيما أن هناك أكثر من 3 آلاف لاعب كاراتيه بالنادي منهم ما يقرب من 20 بطل عالم من المراحل العمرية المختلفة، ولذلك نسعى لتوطيد علاقاتنا بكل الدول من جانب، ومواصلة تطوير المستوى من جانب آخر، ورفع اسم مصر دائمًا بالتعاون مع اتحاد الكاراتيه.

 ووجه مهند مجدي رسالة للاعبي الكاراتيه بالنادي مؤكدا أنهم يستحقون الشكر؛ لأنهم دائما ما يصعدون لمنصات التتويج، وهم على قدر المسئولية؛ لأنهم أبناء الأهلي، متمنيا أن يحققوا مزيدا من البطولات خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الأهلي يستضيف معسكر فريق كاراتيزن الجنوب أفريقي للكاراتيه بفرع النادي بمدينة نصر حتى 17 ديسمبر الجاري.
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