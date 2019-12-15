عربية النواب: رسالة الأمم المتحدة لمنتدى شباب العالم تاريخية

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لشباب العالم، عبر مقطع فيديو مسجل، عُرض في فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة والمنعقد في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتاريخية والتى تؤكد الاهتمام الكبير من منظمة الامم المتحدة بالدور التاريخى والريادى لمصر بقيادة الرئيس السيسى تجاه جميع القضايا الإقليمية والعالمية.



وأشاد " أباظة " في بيان أصدره اليوم الأحد، بتأكيد " انطونيو جوتيريش " بأن الشباب يقود عملية التطور على مستوى العالم أجمع وأن كثيرا منهم تواجههم عقبات تحول بينهم وبين إدراك كامل إمكاناتهم وأن هذا الأمر غير مقبول إضافة إلى إعلانه أن الأمم المتحدة تقر من خلال خطة 2030 للشباب وأنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون المشاركة الفعالة للشباب.



ووجه النائب التحية للأمين العام للأمم المتحدة لتأكيده على دعم المنظمة الأممية للشباب للقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة والتصدي للنزاع المسلح والقضاء على الفساد ومجابهة الكراهية ودعم حقوق الإنسان، مؤكدا أن رسالته للمنتدى دليل على نجاح والاهتمام الدولى بشباب العالم.



تجدر الإشارة إلى أنه قبل ثلاثة أيام وخلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنتدى أسوان للسلام والتنمية بأسوان أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يعد الطريقة الأفضل لمواجهة الأزمات المنتشرة في دول القارة الأفريقية.



وأشار "جوتيريش" في كلمة مسجلة، بافتتاح منتدى أسوان للسلام والتنمية بأسوان إلى أن جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية في أفريقيا 2063 يتضمن خطة إسكات البنادق، ومنع انتشار الأسلحة، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المبني على الاحترام المتبادل والمناقشات المنتجة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.