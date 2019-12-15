ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المكسيك تقول لا لأمريكا: لن تفتشونا في بلادنا

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:58 م
صدى البلد
Advertisements
محمــــد علي
اعترضت السلطات المكسيكية، على رغبة الكونجرس الأمريكي بإرسال مفتشين أمريكيين على المصانع المكسيكية؛ للتأكد من ضمان التزامها بحماية العمال، وهو ما نصت عليها اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأمريكا الشمالية، في ممارسة لسلطة أمريكية خارج الحدود، وفق ما قالت صحيفة فويس أو أمريكا.

وتقول الصحيفة إن الرفض المكسيكي ينبع من كون المطلب الأمريكي تدخلًا في شأن خاص بالمكسيك.

واقترح الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، لإقرار اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للتجارة الحرة، أن يتم تعيين 5 ملحقين أمريكيين في المكسيك، لمراقبة امتثال الأخيرة لقوانين العمل الجديدة.

وكان مجلس الشيوخ المكسيكي قد صادق على الاتفاقية، الخميس، بعد أكثر من عامين من المفاوضات مع واشنطن واوتاوا.

وقال خيسوس سعادة، رئيس وفد التفاوض المكسيكي، للصحفيين أمس، إن معظم التشريعات الأمريكية المقترحة جاءت متوافقة مع التوقعات، إلا أن اقتراح تعيين مفتشين أمريكيين ليس جزءًا من الاتفاقية التي وقعتها الدول الثلاث في مكسيكو سيتي، الخميس.

وأشار إلى أنه "لأسباب واضحة" لم تتم استشارة المكسيك بشأن هذا البند.

وأضاف سعادة، الذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية المكسيكي لشؤون أمريكا الشمالية، أنه أثار هذا الأمر مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر حتى يتشاور مع أعضاء الكونجرس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حرب جديدة بين ترامب وبيولسي بسبب اتفاقية التجارة مع المكسيك

ترامب يستعد لإدراج تجار المخدرات بالمكسيك كجماعات إرهابية.. والخارجية المكسيكية ترد

واشنطن بوست ترصد أسباب معارضة المكسيك قرار ترامب بتصنيف عصابات المخدرات منظمات إرهابية

تحليل | اتفاقية التجارة الحرة بين القاهرة وواشنطن بين مؤيد ومعارض ومكاسب وخسائر مصر

ترامب يبحث مع رئيس الوزراء الكندي اتفاقية التجارة الحرة والعلاقات مع الصين

ترامب: أبرمنا أفضل وأهم صفقة في تاريخ أمريكا

ترشيحاتنا

صف الوفاق ينشق.. اشتباكات بين ميليشيات تابعة لحكومة طرابلس

بسبب الطقس السيئ.. سقوط شجرة على الأسلاك الكهربائية بقليوب.. صور

فايلر يحشد القوة الضاربة لـ الأهلى فى مواجهة الحدود .. تعرف على التشكيل

حكم من ترك القنوت في صلاة الفجر .. الإفتاء توضح

حالة الطقس.. سقوط أمطار غزيرة وسيول وتحذيرات من نشاط الرياح

بسبب المتسابقة المصرية الوحيدة في نهائي ذا فويس.. أحلام تتصدر جوجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شفط مياه الأمطار على الطريق السريع بالقليوبية.. صور

بسبب الطقس السيئ.. سقوط شجرة على الأسلاك الكهربائية بقليوب.. صور

أمطار وطقس سيئ في الإسكندرية.. والدفع بـ93 سيارة لشفط المياه.. صور