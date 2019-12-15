المكسيك تقول لا لأمريكا: لن تفتشونا في بلادنا

اعترضت السلطات المكسيكية، على رغبة الكونجرس الأمريكي بإرسال مفتشين أمريكيين على المصانع المكسيكية؛ للتأكد من ضمان التزامها بحماية العمال، وهو ما نصت عليها اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأمريكا الشمالية، في ممارسة لسلطة أمريكية خارج الحدود، وفق ما قالت صحيفة فويس أو أمريكا.



وتقول الصحيفة إن الرفض المكسيكي ينبع من كون المطلب الأمريكي تدخلًا في شأن خاص بالمكسيك.



واقترح الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، لإقرار اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للتجارة الحرة، أن يتم تعيين 5 ملحقين أمريكيين في المكسيك، لمراقبة امتثال الأخيرة لقوانين العمل الجديدة.



وكان مجلس الشيوخ المكسيكي قد صادق على الاتفاقية، الخميس، بعد أكثر من عامين من المفاوضات مع واشنطن واوتاوا.



وقال خيسوس سعادة، رئيس وفد التفاوض المكسيكي، للصحفيين أمس، إن معظم التشريعات الأمريكية المقترحة جاءت متوافقة مع التوقعات، إلا أن اقتراح تعيين مفتشين أمريكيين ليس جزءًا من الاتفاقية التي وقعتها الدول الثلاث في مكسيكو سيتي، الخميس.



وأشار إلى أنه "لأسباب واضحة" لم تتم استشارة المكسيك بشأن هذا البند.



وأضاف سعادة، الذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية المكسيكي لشؤون أمريكا الشمالية، أنه أثار هذا الأمر مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر حتى يتشاور مع أعضاء الكونجرس.

