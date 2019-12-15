ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 100 كيلو جرام من أدخنة المعسل قبل تهريبها خارج البلاد

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:47 م
صورة أرشيفية - معسل
صورة أرشيفية - معسل
Advertisements
مصطفى الرماح
تابعت الإدارة العامة لأمن الموانى اعتزام إحدى الشركات بتصدير مواد دعاية مقلدة خاصة بشركة أدخنة دون موافقتها، حيث تبين وصول بوليصة شحن عبارة عن (107) طرود عبر شركة شحن جوى، تمهيدًا لتصديرها على إحدى الطائرات المتجهة إلى إحدى الدول العربية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية وبتفتيش مشمول البوليصة تبين أنها عبارة عن (مواد تعبئة وتغليف متنوعة الأحجام تحمل علامة تجارية مقلدة بإسم إحدى شركات الأدخنة وزنت 1000 كيلو جرام بإجمالى 267,500 عبوة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في طرد قادم من تركيا| قرية البضائع تضبط كمية من مخدر الآيس | صور

إحباط تهريب قواطع كهربائية من كوريا الشمالية عبر ميناء الدخيلة

ترشيحاتنا

غدًا .. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة الإسماعيلي

عبد الفضيل: حققنا المطلوب في مواجهة الحرس.. ونستعد بقوة للدور الثاني

حكم من ترك القنوت في صلاة الفجر .. الإفتاء توضح

تخفيضات تصل لـ650 ألف جنيه.. تراجع أسعار لاند روفر land rover في مصر

فايلر يحشد القوة الضاربة لـ الأهلى فى مواجهة الحدود .. تعرف على التشكيل

فى عيد ميلاد خطيبها.. إطلالة أنيقة لـ ابنة ماجد المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شفط مياه الأمطار على الطريق السريع بالقليوبية.. صور

بسبب الطقس السيئ.. سقوط شجرة على الأسلاك الكهربائية بقليوب.. صور

أمطار وطقس سيئ في الإسكندرية.. والدفع بـ93 سيارة لشفط المياه.. صور