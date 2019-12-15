ضبط 100 كيلو جرام من أدخنة المعسل قبل تهريبها خارج البلاد

تابعت الإدارة العامة لأمن الموانى اعتزام إحدى الشركات بتصدير مواد دعاية مقلدة خاصة بشركة أدخنة دون موافقتها، حيث تبين وصول بوليصة شحن عبارة عن (107) طرود عبر شركة شحن جوى، تمهيدًا لتصديرها على إحدى الطائرات المتجهة إلى إحدى الدول العربية.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية وبتفتيش مشمول البوليصة تبين أنها عبارة عن (مواد تعبئة وتغليف متنوعة الأحجام تحمل علامة تجارية مقلدة بإسم إحدى شركات الأدخنة وزنت 1000 كيلو جرام بإجمالى 267,500 عبوة).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



