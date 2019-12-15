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تكنولوجيا

إن كنت لا تفضل أليكسا بإمكانك الآن سماع صامويل جاكسون.. أمازون تحدث خدمتها الصوتية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:01 م
بصوت صمويل جاكسون
بصوت صمويل جاكسون أمازون تحدث خدمتها الصوتية
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ندى على

لكل مستخدمى جهازAmazon Echo والذين كانوا من قبل منزعجين من صوت المساعد الرقمى أليكسا، فإنه سيكون بإمكانهم تغيير الصوت إلى خدمة صوتية أخرى بصوت الممثل العالمى صامويل جاكسون.

وذكر موقع "Life Hacker" أن شركة أمازون قد قامت رسميا بادراج صوت الممثل الأمريكى صامويل جاكسون على مساعدها الرقمى Alexa "أليكسا".

ولا تقوم الخدمة الصوتية الجديدة بفرض صوت صمويل جاكسون ولكنها ستعطيك خيار آخر، فسيكون بإمكانك الاختيار بين صوت جاكسون أو أليكسا.

وسيقوم جاكسون بقراءة أخبار الطقس، كما سيتولى مهمة ايقاظك من النوم كما سيخبرك ببعض النكات، بالإضافة إلى معلومات عن حياته وأعماله الفنية.

وجهاز Amazon Echo هو عبارةً عن سماعة بلوتوث مستقلةٍ مزودةٍ بمجموعةٍ من الميكروفونات بعيدة المجال، يمكنها سماعك على مسافةٍ متوسطةٍ، مع اتصال Wi-Fi بسحابة Amazon بشكلٍ دائمٍ.

وبإمكانك إيقاظ الجهاز بنطق كلمة Alexa، وهو اسم المساعد الافتراضي الخاصّ بأنظمة وأجهزة شركة Amazon ، وبمجرد سماع الجهاز لكلمة التنبيه، سوف تضيء الحلقة الموجودة أعلى الجهاز باللون الأزرق للإشارة إلى أنّه قد تم الآن تنشيط Alexa للإنصات لأسئلتك وأوامرك.

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