ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الجهاز الطبي لـ الشرقية يعلن مدة غياب علي الجنايني وأحمد السيسي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:09 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي
تعرض علي الجنايني وأحمد السيسي لاعبا نادي الشرقية لإصابة خلال مباراة الفريق، أمس، ضد مركز شباب تلا بمسابقة دوري القسم الثالث.

وخضع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية إلى أشعة، لتحديد المدة التي سوف يغيبها كلا اللاعبين عن مباريات الفريق المقبلة والتي تبدأ بمباراة نادي ديرب نجم، والمقرر لها السبت المقبل.

وأكد الدكتور محمد أشرف طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، أن الأشعة أثبتت أن علي الجنايني، سوف يغيب لمدة تتراوح ما بين 10 أيام إلى أسبوعين بعدما أكدت الفحوصات تعرضه لشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، وهو ما سيفقد الخيول الشرقاوية لجهود لاعب خط الوسط المهاجم في مباراة نادي ديرب نجم السبت المقبل.

وسيغيب أحمد السيسي لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع بسبب إصابته بمزق في العضلة الخلفية، والتي سوف تبعده أيضًا عن مباراة نادي ديرب نجم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المنيا يفقد جهود "حسام حسن" مهاجم الفريق فى لقاء بترول أسيوط

نجم الزمالك يغيب عن مباراة حرس الحدود

نجم المنتخب الأوليمبي: أُصبت قبل انطلاق أمم أفريقيا بـ 48 ساعة

صدمة | طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة الونش

اخبار الزمالك.. رحيل ميتشو.. وحبس اللاعبين داخل مقر النادي.. واتفاق مبدئي مع كارتيرون

مدة غياب حمدي الونش مدافع الزمالك عن الملاعب

ترشيحاتنا

طرابلس تشتعل.. هل تغامر تركيا بعلاقتها مع الغرب وترسل قواتها إلى ليبيا؟

بسبب تعاطف أوزيل مع المسلمين.. الصين تمنع بث مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

تبدأ 29 ديسمبر.. محافظ القاهرة يعتمد مواعيد امتحانات الترم الأول لطلاب المدارس

وفاة النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو المجلس الأعلى للقضاء

اللي يخوني بيبسطني| تصريح صادم لـ ندى بسيوني

غدًا .. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة الإسماعيلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شفط مياه الأمطار على الطريق السريع بالقليوبية.. صور

بسبب الطقس السيئ.. سقوط شجرة على الأسلاك الكهربائية بقليوب.. صور

أمطار وطقس سيئ في الإسكندرية.. والدفع بـ93 سيارة لشفط المياه.. صور