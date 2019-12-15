الجهاز الطبي لـ الشرقية يعلن مدة غياب علي الجنايني وأحمد السيسي

تعرض علي الجنايني وأحمد السيسي لاعبا نادي الشرقية لإصابة خلال مباراة الفريق، أمس، ضد مركز شباب تلا بمسابقة دوري القسم الثالث.



وخضع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية إلى أشعة، لتحديد المدة التي سوف يغيبها كلا اللاعبين عن مباريات الفريق المقبلة والتي تبدأ بمباراة نادي ديرب نجم، والمقرر لها السبت المقبل.



وأكد الدكتور محمد أشرف طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، أن الأشعة أثبتت أن علي الجنايني، سوف يغيب لمدة تتراوح ما بين 10 أيام إلى أسبوعين بعدما أكدت الفحوصات تعرضه لشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، وهو ما سيفقد الخيول الشرقاوية لجهود لاعب خط الوسط المهاجم في مباراة نادي ديرب نجم السبت المقبل.



وسيغيب أحمد السيسي لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع بسبب إصابته بمزق في العضلة الخلفية، والتي سوف تبعده أيضًا عن مباراة نادي ديرب نجم.