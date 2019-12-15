مدير برنامج الأمم المتحدة للغذاء: كل 5 ثوان يموت طفل على هذا الكوكب من الجوع.. فيديو

قال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للغذاء، إن أغلب الناس فى العالم لا يقدرون أهمية الأمن الغذائي، لافتا إلى أن كل 5 ثوان يموت طفل على هذا الكوكب من الجوع.



وأضاف ديفيد بيزلي، خلال جولة الأمن الغذائي في أفريقيا ضمن فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة،: "لدينا ثروات في الأرض ومع ذلك يموت الناس من الجوع".



وأشار المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للغذاء، إلى أن 80% من الأشخاص الموجودين على الأرض كانوا في فقر مضجع، مضيفا: "الآن نقوم بالتوزيع كمية أكبر من الغذاء لكن مع كل ذلك لا يكفى الناس"، مشيرا إلى أن هناك 320 مليون شخص يذهبون للفراش جائعين كل ليلة.



وأكد المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للغذاء، أن من المثير للإحباط، أن معدل الجوع ارتفع حتى وصل لـ 77 مليون شخص جائع.



وتابع المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للغذاء، أن التغيرات المناخية من العواصف والأعاصير والجفاف تعطينا موجة من الإحباط، مضيفا: الإرهاب لا يعمل إلا لتدمير الشعوب".



ولفت: "الأمن الغذائي مهم جدا لأنه يقوم بتلبية احتياجات 850 مليون شخص فى العالم وعندما يزداد سكان العالم من 7.5 مليار الى 10 مليارات فيجب أن نفهم مدى أهمية الأمن الغذائي".