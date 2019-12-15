ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مواطن عماني: الدول العربية تتجه نحو الشباب .. ومصر سباقة دائما

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:59 م
صدى البلد
Advertisements
شرم الشيخ محمد منعم
قال سليمان سيف ، مشارك من سلطنة عمان في فعاليات منتدى شباب العالم، انه لأول مرة يقوم بزيارة مصر ،ةمبديا سعادته بهذه الزيارة والمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم الذي يعتبر منصة للتقارب بين الشعوب.

واضاف سليمان في تصريحات خاصة ل" صدى البلد " أن المنتدى يهتم بقضايا الشباب من مختلف بلدان العالم ، ويعد فرصة رائعة لتبادل الآراء ووجهات النظر في مختلف القضايا ، كما أن الأهم من ذلك هو تكوين صداقات بين الشباب المشارك من مختلف بلدان العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنسيقية الأحزاب: منتدى شباب العالم يصنع من مصر نقطة تلاقي للخبرات في مختلف المجالات

إيفوارى مشارك بـ منتدى شباب العالم: بلدى تعانى الحروب ونهتم بجلسات السلام | فيديو

شاهد..شباب العالم من شرم الشيخ: مصر آمنة والشائعات تظلمها وسنعود مجددا

رئيس جامعة الزقازيق: منتدى شباب العالم رسالة سلام تدعو إلى الوحدة بين الشعوب

مصر سباقة..سوادنية بمنتدى شباب العالم توجه رسالة شكر للسيسى:أفكاره مبدعة وخلاقة..فيديو

هاشتاج منتدى شباب العالم يتصدر تويتر.. ومغردون: مصر مهد المحبة والسلام.. شاهد

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-12-2019 والقنوات الناقلة

السيسي: عندما تتصارع الأفيال فلا تسأل عن العشب الأخضر والأشبال الصغيرة

الكابوريا بـ 30 جنيها.. أسعار السمك والجمبري اليوم الأحد

فيديو مرعب نشره مسافر.. هبوط اضطراري لطائرة بعد امتلائها بالدخان

انتبه.. الحزن يعرضك لـ 5 كوارث صحية

حكم سماع الأغاني وترديدها.. الإفتاء: يحرم في هذه الحالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد زواج جنش | 5 إطلالات تكشف أناقة زوجة حارس مرمى نادى الزمالك

بـ الجلد الأسود | زوجة ماجد المصري بإطلالة مثيرة

شفط مياه الأمطار على الطريق السريع بالقليوبية.. صور