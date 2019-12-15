مواطن عماني: الدول العربية تتجه نحو الشباب .. ومصر سباقة دائما

قال سليمان سيف ، مشارك من سلطنة عمان في فعاليات منتدى شباب العالم، انه لأول مرة يقوم بزيارة مصر ،ةمبديا سعادته بهذه الزيارة والمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم الذي يعتبر منصة للتقارب بين الشعوب.



واضاف سليمان في تصريحات خاصة ل" صدى البلد " أن المنتدى يهتم بقضايا الشباب من مختلف بلدان العالم ، ويعد فرصة رائعة لتبادل الآراء ووجهات النظر في مختلف القضايا ، كما أن الأهم من ذلك هو تكوين صداقات بين الشباب المشارك من مختلف بلدان العالم.