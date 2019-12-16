احذري.. هذه الأسباب تؤدي إلى تساقط الشعر سريعا وعادة تفعلها الكثير من السيدات تدمر الشعر.. وبـ5 جنيهات فقط حيل سريعة لعلاج تساقط الشعر

احذري.. هذه الأسباب تؤدي إلى تساقط الشعر سريعا

عادة تفعلها الكثير من السيدات تدمر الشعر انتبهى لها

بـ5 جنيهات فقط ..3 حيل سريعة لعلاج تساقط الشعر

أسباب صادمة لتساقط الشعر

عادة احذريها تدمر شعرك

أطعمة تحميك من تساقط الشعر

حلول سريعة لتساقط الشعر لن تكلفك جنيهات

مكونات الوصفة ..



طريقة التطبيق:



مكونات الوصفة ..



طريقة تطبيقها



مكونات الوصفة ..



طريقة تطبيق الوصفة ..



يشكل تساقط الشعر مصدر إزعاج للكثيرين. أسباب مرضية عديدة وراء تساقط شعرك وأطعمة وعلاجات طبيعية تساعد على وقف تساقط الشعر وتغذيته من الجذوروفقا لموقع برايت سايد تعد أبرز أسباب تساقط الشعر نقص البروتين وهو ضروري للعديد من جوانب الوظيفة الجسدية فإذا كنت لا تحصلى على ما يكفي من البروتين في نظامك الغذائيويعد فقر الدم سببا آخر وراء تساقط الشعر نظرًا لأن الشعر يحتاج إلى الكثير من الفيتامينات والمواد المغذية للحفاظ على صحته ، فقد يؤدي نقص الحديد إلى تباطؤ النمو، مما يؤدي إلى ترقق الشعر في معظم الوقت ، يكون تساقط الشعر الناتج عن نقص الحديد مؤقتًا.ذلك بالإضافة إلى تناول بعض الأدوية مثل أدوية القلب مثل الإيبوبروفين الذى يسبب تساقط الشعر كما أن فقدان الوزن يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر وقد يكون الإجهاد المزمن سببا آخر فى التخلص من تساقط الشعر بالإضافة إلى خل الغدة الدرقية.وفقا لموقع هيلث تعد من أبرز العادات التى تتبعها الكثير من السيدات العديد من الفتيات وتدمر الشعر هى تمشيط الشعر وهو مبلل فهو يسبب تكسر الشعر وضعف البصيلات مما يسبب تساقطه بشكل فوري، كما يصاب الشعر بالتلف ويؤثر على نموه وطوله، لذا من الأفضل تجفيف الشعر بعد غسله بالمنشفة أو السيشوار، ثم استخدام الكريم أو الزيت مع تمشيط الشعر بشكل صحيح من الأسفل للأعلى .على الجانب الأخر إليك مجموعة من الأطعمة التي تمد الجسم بالحديد وتمنع تساقط الشعر هي الفواكه الحمراء مثل العنب الأحمر والكرز والفراولة والطماطم والخوخ وغيرها والخضروات مثل الجرجير والملوخية والسبانخ والسلق والنعناع والريحان وغيرها..كما نصح بتناول الكبد والطحال لأنهما من المواد الغذائية التي تعوض الجسم بالحديد.بعيدا عن الأطعمة السابقة إليك 3 حلول سريعة لعلاج تساقط الشعر يقدمها موقع برايت سايد..وصفة زيت الزيتون والعسل الأبيضفنجان من زيت الزيتونملعقة من حب الرشادملعقتان من العسل الأبيض.نضع المكونات في الخلاط وتخلط جيدا ويسكب المزيج في مقلاة ونضعها على النار حوالى عشر دقائق.تترك الوصفة جانبًا حتى تبرد وبعدها نسكب المزيج في برطمان زجاجى وتدهن الوصفة على الشعر مع فرك فروة الرأس مع التدليكحوالى 20دقيقة ثم نغسل الشعر جيدًا بالماء والشامبو.وصفة الجرجير وزيت الخروعجرجيرثومزيت الخروعيتم طحن المكونات الثلاثة حتى يتحولوا إلى شكل كريم نضعه على الفراغات لمدة 30 دقيقة كل يوم لمدة شهر.نتيجة هذه الخلطة مبهرة ولن تترك مكانا واحدا بالشعر به فراغات.وصفة زيت السمسم وزيت الخروع5 قطرات من زيت السمسم4 قطرات من زيت الخروعملعقتان من الزبادىامزجى المكونات لتتجانس تماما وتدهن الوصفة على الشعر مع فرك فروة الرأس بها لمدة 10 دقائق ثم تغسل بالماء الفاتر وتكرر الوصفة 4 مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة.