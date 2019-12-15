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أخبار العالم

مبعوث السلام الأمريكي يلتقي مسئولين باكستانيين لمناقشة محادثات السلام مع طالبان

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:19 م
صدى البلد
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أ ش أ
التقى مبعوث السلام الأمريكي لأفغانستان زلماي خليل زاد مع كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الباكستانيين بعد توقف المحادثات مع حركة طالبان المسلحة.

وذكرت السفارة الأمريكية في إسلام أباد - في بيان لها أوردته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم /الأحد/ - أن خليل زاد التقى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي وقائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا وغيرهم من المسئولين الحكوميين في إسلام أباد، مشيرة إلى أن المسئولين ناقشوا - خلال لقائهم - الوضع الحالي لمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان.

وأعلن المبعوث الأمريكي - يوم /الخميس/ الماضي - توقف وجيز لمحادثات السلام مع قادة طالبان، بعد يوم من إعلان الحركة مسئوليتها عن هجوم بالقرب من قاعدة (باجرام) الجوية، تسببت في مقتل مدنيين اثنين وإصابة ما لا يقل عن 70 آخرين.
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