مبارك الخرينج: السيسي يؤهل الشباب للقيادة من خلال المؤتمرات

قال مبارك الخرينح، نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق، إن الرئيس السيسي يركز اهتمامه على تشجيع الشباب على مواكبة الأحداث وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية كونهم مستقبل الوطن، مشيرًا إلى أن الجلسات المكثفة بفعاليات المنتدى تهدف للتواصل مع الشباب وعلى أفكارهم وتأهيلهم لدمجهم في مسيرة الإصلاح بشكل عام ورسم طريق صحيح يهدف لاستقرار الوطن.



وأكد الخرينج لـ صدى البلد، أن الرئيس السيسي حدد مصير ومستقبل شعبه ودولته التي تسير بخطى قوية تتواكب مع تطورات العصر الحديث في كل القطاعات والمجالات، مضيفا أن ما يحدث في المنطقة من اضطرابات جعله يتعامل بحذر في كل قراراته خاصة وأن أمن الخليج من أمن مصر.



وأشار الخرينج إلى أن حرص الرئيس السيسي الشديد مع القادة العرب ومشاورتهم في الكثير من الأمور بعدم التوتر في المنطقة خلال السنوات الماضية وضع ونشر الأمن والاستقرار على البلاد والمنطقة.

