الكرملين: الرئيسان الروسي والأوكراني لم يتفقا على الكثير من القضايا



وأضاف بيسكوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم /الأحد/ - "بدأ بوتين وزيلنسكي الحديث إلى بعضهما البعض، إلا أنهما بعيدين كل البعد عن التوصل إلى اتفاق بشأن الكثير من القضايا، فهما يستخدمان مصطلحات مختلفة".. وتابع "أعتقد أن المحادثة التي جرت بينهما استمرت نحو 15 دقيقة، إذا فهي ليست وجيزة إلى هذا الحد، كما قاطعهما لاحقا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أصر على أن يستمر العمل في صيغة نورماندي".



وكانت قمة "رباعية نورماندي" قد عقدت في العاصمة الفرنسية باريس في 9 ديسمبر للمرة الأولى بعد توقف دام 3 سنوات، حيث اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلنسكي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في قصر الإليزيه لمناقشة سبل تسوية النزاع في إقليم دونباس شرق أوكرانيا.



وعقب المحادثات التي استغرقت سبع ساعات، دعا المشاركون في القمة إلى وقف تام وشامل لإطلاق النار حتى نهاية عام 2019 واتفقوا على دعم اتفاق في إطار مجموعة الاتصال المعنية بالتسوية السياسية في شرق أوكرانيا حول مناطق الفصل الثلاثة الإضافية بهدف إعادة نشر القوات والمعدات العسكرية بحلول نهاية مارس 2020.



قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بدآ مناقشات إلا أنها لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن الكثير من القضايا حتى الآن.