سعفان وآمنة يوزعان 518 قطعة ملابس على الأيتام والأرامل بالبحيرة

قام الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتوزيع عدد من منتجات مركز التدريب المهنى التابع لمديرية القوى العاملة بالمحافظة على الأيتام والأرامل، مشيدا بجودة منتجات المركز.



وأعطى وزير القوى العاملة، توجيهات لمدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة السيد إبراهيم الخطيب، بتوزيع 518 من منتجات مركز التدريب المهنى التابع للمديرية على الأيتام والأرامل والأطفال بلا مأوى الموجودين بالجمعيات الأهلية والأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، وذلك خلال المناسبات والأعياد لرسم البهجة والسعادة فى قلوبهم.



وقد شملت منتجات مركز التدريب، بنطلونات، وعباءات حريمى، وجيبات، وملابس أطفال، ومشغولات يدوية "شنط كروشية"، و"ملايات مطرزة"، وبنطلونات حريمي، وأطقم سرير كاملة، وشربات صوف حريمي.



والتقط الوزير والمحافظ، صورة تذكارية مع الأيتام والأرامل والأطفال بلا مأوى، وأكد الوزير أن الاحتفاء بهم هو حق أصيل لهم علينا، وعلى الدولة انطلاقا من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذه الفئات.

