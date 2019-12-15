ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سعفان وآمنة يوزعان 518 قطعة ملابس على الأيتام والأرامل بالبحيرة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:19 م
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
قام الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتوزيع عدد من منتجات مركز التدريب المهنى التابع لمديرية القوى العاملة بالمحافظة على الأيتام والأرامل، مشيدا بجودة منتجات المركز.

وأعطى وزير القوى العاملة، توجيهات لمدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة السيد إبراهيم الخطيب، بتوزيع 518 من منتجات مركز التدريب المهنى التابع للمديرية على الأيتام والأرامل والأطفال بلا مأوى الموجودين بالجمعيات الأهلية والأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، وذلك خلال المناسبات والأعياد لرسم البهجة والسعادة فى قلوبهم.

وقد شملت منتجات مركز التدريب، بنطلونات، وعباءات حريمى، وجيبات، وملابس أطفال، ومشغولات يدوية "شنط كروشية"، و"ملايات مطرزة"، وبنطلونات حريمي، وأطقم سرير كاملة، وشربات صوف حريمي.

والتقط الوزير والمحافظ، صورة تذكارية مع الأيتام والأرامل والأطفال بلا مأوى، وأكد الوزير أن الاحتفاء بهم هو حق أصيل لهم علينا، وعلى الدولة انطلاقا من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذه الفئات.
سعفان وآمنة يوزعان 518 قطعة ملابس على الأيتام والأرامل بالبحيرة
سعفان وآمنة يوزعان 518 قطعة ملابس على الأيتام والأرامل بالبحيرة
سعفان وآمنة يوزعان 518 قطعة ملابس على الأيتام والأرامل بالبحيرة
سعفان وآمنة يوزعان 518 قطعة ملابس على الأيتام والأرامل بالبحيرة
سعفان وآمنة يوزعان 518 قطعة ملابس على الأيتام والأرامل بالبحيرة
سعفان وآمنة يوزعان 518 قطعة ملابس على الأيتام والأرامل بالبحيرة
سعفان وآمنة يوزعان 518 قطعة ملابس على الأيتام والأرامل بالبحيرة
سعفان وآمنة يوزعان 518 قطعة ملابس على الأيتام والأرامل بالبحيرة
سعفان وآمنة يوزعان 518 قطعة ملابس على الأيتام والأرامل بالبحيرة
سعفان وآمنة يوزعان 518 قطعة ملابس على الأيتام والأرامل بالبحيرة
سعفان وآمنة يوزعان 518 قطعة ملابس على الأيتام والأرامل بالبحيرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير القوى العاملة يتابع المرحلة الثانية من تدريب الوحدات المتنقلة بـ4 محافظات

وزير القوى العاملة: إطلاق 4 وحدات تدريب مهنى متنقلة بالقرى قريبا

توزيع منتجات معرض مركز التدريب المهني على الأسر الأكثر احتياجًا بأسيوط

سعفان يوزع 2150 قطعة ملابس على متحدي الإعاقة والأيتام بـ أسيوط.. صور

محمد سعفان يسلم شهادات تقدير لخريجي مركز التدريب المهني بأسيوط

سعفان يبحث مع وزير العمل الأنجولي للاستفادة من المراكز التدريبية المصرية

ترشيحاتنا

انتبه.. الحزن يعرضك لـ 5 كوارث صحية

الرئيس السيسي يشهد فعاليات الجلسة الأولى لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

تخفيضات تصل لـ650 ألف جنيه.. تراجع أسعار لاند روفر land rover في مصر

الأرصاد: فرص لسقوط الأمطار مرة أخرى على القاهرة اليوم.. وغدا يعود الطقس إلى معدله الطبيعي.. فيديو

القوة الضاربة .. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

بإطلالة أنيقة.. سلمى أبو ضيف تتألق باحتفالات الكريسماس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شفط مياه الأمطار على الطريق السريع بالقليوبية.. صور

بسبب الطقس السيئ.. سقوط شجرة على الأسلاك الكهربائية بقليوب.. صور

أمطار وطقس سيئ في الإسكندرية.. والدفع بـ93 سيارة لشفط المياه.. صور