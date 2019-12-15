6 غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش في الدوري

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها غدا "الإثنين" بملعب الجيس بمدينة السويس فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.



ويفقد الزمالك العديد من اللاعبين المهمين خلال مواجهة طلائع الجيش المقبلة، المقرر إقامتها غدا بسبب الإصابات المختلفة وعلى رأسهم محمود عبدالرازق شيكابالا صانع الألعاب وكذلك الحال بالنسبة لأحمد سيد زيزو نجم وسط الفريق، وعبدالله جمعة الظهير الأيسر الأساسى وحازم إمام الظهير الأيمن، ومحمود الونش المدافع بالإضافة إلى الغياب المستمر بالنسبة للمهاجم المغربي خالد بوطيب.



وضمت قائمة الزمالك كلا من: محمد عواد - محمد ابو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى ومحمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر - محمد عنتر- احمد عيد في خط الدفاع وطارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - امام عاشور و يوسف أوباما - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - كريم بامبو - مصطفي فتحي في خط الوسط - ومصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.



ويسعى الزمالك إلى مواصلة عروضه المميزة فى الدوري بعد فوزه الأخير المستحق على بيراميدز بهدفين دون رد.



