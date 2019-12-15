تراجع الدولار بمنتصف تعاملات اليوم ويسجل 16.15 جنيه للبيع

شهدت أسعار صرف الدولار تراجعا ملحوظا خلال التعاملات اليوم الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر.



وتراجع الدولار لأكثر من واحد جنيه و75 قرشا منذ بداية العام الجاري.



وطبقًا لآخر تحديث ، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار قرشين ليسجل16.05 جنيه للشراء ، 16.15 جنيه للبيع.



وفي البنك التجاري الدولي ، تراجع سعر الدولار قرشين ليسجل 05ر16 جنيه للشراء ، 15ر16 جنيه للبيع ، كما تراجع سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي قرشين ليسجل 05. 16 جنيه للشراء ، 16.15 جنيه للبيع.



وفي البنك الأهلي اليوناني ، تراجع الدولار بمقدار قرشين ليسجل 05ر16 جنيه للشراء، 15ر16 جنيه للبيع ، وسجل الدولار في بنك قناة السويس تراجعا بمقدار ثلاثة قروش ليبلغ 05 ر16 جنيه للشراء ، 15. 16 جنيه للبيع.



وفي المصرف المتحد سجل سعر الدولار 03. 16 جنيه للشراء ، و 13 .16 جنيه للبيع.



ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب ، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 ، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية "الدولار" وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.