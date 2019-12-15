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أخبار العالم

سلطنة عُمان تشارك في اجتماع خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:26 م
المستشار نصر العبرى
المستشار نصر العبرى يترأس وفد سلطنة عمان خلال الاجتماع
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نادر سمير
شارك المستشار نصر العبرى الملحق الإعلامى لسفارة سلطنة عمان بالقاهرة -ممثلًا لوزارة الإعلام العمانية- فى الاجتماع الثانى لفريق الخبراء المعني بتقييم، وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، الذي عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

ويعمل فريق الخبراء على استكمال التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول، بما في ذلك إجراء تقييم شامل لأنشطة الخطة وإدخال بعض التعديلات والأفكار الجديدة عليها، مع إمكانية استحداث أنشطة جديدة من شأنها تحقيق أقصى استفادة من الخطة، وبما يتماشى مع أولويات العمل الإعلامي العربي في الخارج خلال المرحلة الراهنة.
سلطنة عُمان تشارك في اجتماع خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج
سلطنة عُمان تشارك في اجتماع خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج
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