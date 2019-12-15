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أخبار البلد

مرثا محروس: منتدى شباب العالم خرج بصورة مشرفة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:01 م
صدى البلد
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اماني نوار
قالت "مرثا محروس" عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة وأمين المواطنة بالحزب، إن افتتاح منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، خرج بصورة مشرفة لمصر قلب إفريقيا، حيث شمل الافتتاح العديد من الفقرات المشرفة والمبهجة التي حملت في طيها رسالة إنسانية للعالم أجمع.

وأشارت "محروس"، إلى أن نبذ التنمر جاء كرسالة مهمة حرص المنتدى أن تكون في بداية انطلاقه مما يعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة في مصر على خطورة التنمر على الشباب وأهمية رسائل القوة والعزيمة على مواجهة التحديات والصعاب وجاء ذلك متجليا في اختيار متحدثي الحفل وكيف كانت حياتهم مليئة بالصعاب التي تحولت إلى سيرة نجاح حرص المنتدي على إبرازها للعالم أجمع.

وأضافت "محروس" أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حملت العديد من الرسائل أهمها: "إننا خلقنا على اختلافنا لنتكامل ونتعارف".

ونوه "الرئيس السيسي" خلال كلمته في افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، إلى أن المنتدى يعتبره منصة موجهة للعالم، نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم بالمحبة والاستقرار.

واختتم الحفل بأوبريت غنائي راقي يسلط الضوء على عظمة الحضارة المصرية مرورا بالحضارة القبطية والإسلامية والتأكيد على روح التسامح والإخاء والمساواة.

وصرحت "مرثا محروس" بأنه يمكننا وصف شعار افتتاح منتدى شباب العالم هذا العام "الإنسانية وكفى".
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