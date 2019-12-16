ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بهذه الطريقة.. يمكنك إضافة وحفظ التذكيرات والمهام من خلال WhatsApp

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
WhatsApp
WhatsApp
Advertisements
شيماء عبد المنعم
يعد تطبيق واتساب WhatsApp، هو أكثر تطبيقات المراسلة الفورية الأكثر استخدامًا في جميع أنحاء العالم على منصات مختلفة، فمنذ استحواذ شركة فيسبوك Facebook عليه، تلقى التطبيق العديد من الميزات التي تحسن من تجربة المستخدم للخدمة.

ولكن في الآونة الأخيرة، أضاف التطبيق دعمًا للمهام والتذكيرات بالشراكة مع Any.do، حيث تضيف هذه الشراكة ميزة جديدة تجعل تطبيق واتساب الأفضل بين تطبيقات التراسل الأخرى، وللاستفادة من هذه الميزة إليك خطوات حول كيفية إضافة أو حفظ التذكيرات والمهام على واتساب باستخدام Any.do، وفقا لما ذكره موقع "gizmochina".

- خطوات لإضافة وتحرير التذكيرات والمهام على منصة واتساب:

1. افتح تطبيق Any.do وانتقل إلى الإعدادات "Settings"، ثم التكامل "Integrations"، ثم واتساب "WhatsApp".

2. ثم قم بإضافة رقم واتساب الخاص بك وانقر على إرسال.

3. أدخل الرقم المكون من ستة أرقام الذي تم استلامه من خلال النص لتأكيد رقمك.

4. الآن، كل ما عليك فعله هو تشغيل التذكيرات ومحادثة جديدة مع Any.do بوت، وستتم إضافته إلى حساب واتساب الخاص بك.

5. بمجرد إعداد تكامل واتساب، يمكنك إضافة أو حفظ التذكيرات والمهام بطريقتين.

6. تتم إضافة أو حفظ التذكيرات والمهام في واتساب، عن طريق الرسائل النصية مباشرةً إلى محادثة Any.do bot بكتابة تذكيرني بـ ... "Remind me to"، أو إعادة توجيه رسالة من دردشة مختلفة إلى Any.do بوت.

7. وبالتالي، لن تفوتك أبدًا أي أشياء مهمة من عائلتك أو أصدقائك أو زملائك أثناء الدردشة معهم على WhatsApp.

الجدير بالذكر أن Any.do هي أحدى الخدمات الإنتاجية الرائدة الكل في واحد حائزة على جوائز مصممة لمساعدة الأفراد والفرق على البقاء منظمين وإنجاز المزيد من المهام، بدأ Any.do كقائمة مهام وقائمة مهام في نوفمبر 2011، ومن خلال الشراكة معها اتخذت WhatsApp القرار الصحيح، ولكن لا تتوفر هذه الميزة إلا للمشتركين المميزين في خدمة Any.do، والتي تكلف 2.99 دولارًا شهريًا، أو 75.82 دولارًا سنويًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. ميزة الوضع الليلي dark mode لخدمة واتساب

أبرزها التدمير الذاتي .. دليلك الكامل لاستخدام أحدث ميزات واتساب

بطريقتين مختلفتين .. كيفية استخدام واتساب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

من الألف إلى الياء.. دليل كامل لحل جميع مشاكل واتساب

من الإعدادات للتشغيل.. تعرف على مميزات واتساب بيزنس

واتساب يطلق تحديثاً جديداً.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

لن تكلفك 5 جنيهات.. تخلصى من نزلات البرد الشديدة بهذه البذور

أخبار الرياضة.. الزمالك يكشف تفاصيل عقوبة منتظرة ضد محمود كهربا .. إبراهيم حسن يتطاول على الحكم والأخير يطرده

زوج مجنون يحاول إشعال النيران في زوجته والسبب غريب

سمير فرج يكشف خطورة الاتفاقية التركية الليبية على مصر

أستاذ جامعي يوقع الغشاشين بمكيدة خطيرة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 16-12- 2019 بالقاهرة والمحافظات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. سعر فستان رانيا يوسف في أحدث ظهور لها

بالشتوي الأنيق | صبا مبارك بإطلالة جذابة تودع العام الماضي

شاهد.. صورة تشويقية لـ مرسيدس S-Class النسخة الكهربائية 2020