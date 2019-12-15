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محافظات

وزير القوى العاملة ومحافظ البحيرة يشهدان بروتوكول العلاوات الخاصة للعاملين فى 36 شركة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:47 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة مراسم توقيع بروتوكولات والاتفاقيات الخاصة برفع العلاوة الخاصة للعاملين بشركات القطاع الخاص بإجمالي 36 شركة لرفع العلاوة بها بقيمة تتراوح من 10 % كحد أدنى و30 % كحد أقصى.

جاء التوقيع على هامش افتتاح فعاليات ملتقى تشغيل الشباب، الذي تنظمه مديرية القوي العاملة بالمحافظة، بقاعة المؤتمرات "مجمع مبارك" بمدينة دمنهور في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب للقري الأكثر احتياجا.

قام عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج و نائب رئيس اتحاد عمال مصر وسامى محمد رزق نائب رئيس النقابة العامة للزراعة والرى والصيد بتوقيع تلك البروتوكولات مع 36 شركة في نطاق المحافظة.

وتفقد المحافظ ووزير القوى العاملة فعاليات الملتقى بمجمع دمنهور الثقافي، والذى يشارك فيه 35 شركة متنوعة ستوفر اكثر من 8835 فرصة عمل مناسبة لأبناء المحافظة من الجنسين، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل وذلك في مجالات المهن الحرة والسائقين والعمالة الزراعية والأمن والحراسة.

شهد فعاليات الملتقى، اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد والسيد إبراهيم الخطيب وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية وأعضاء مجلس النواب ورؤساء النقابات العامة ، وجهاز تشغيل الشباب وعدد كبير من شباب المحافظة من الجنسين.
وزير القوى العاملة ومحافظ البحيرة يشهدان بروتوكول العلاوات الخاصة للعاملين فى 36 شركة
وزير القوى العاملة ومحافظ البحيرة يشهدان بروتوكول العلاوات الخاصة للعاملين فى 36 شركة
وزير القوى العاملة ومحافظ البحيرة يشهدان بروتوكول العلاوات الخاصة للعاملين فى 36 شركة
وزير القوى العاملة ومحافظ البحيرة يشهدان بروتوكول العلاوات الخاصة للعاملين فى 36 شركة
وزير القوى العاملة ومحافظ البحيرة يشهدان بروتوكول العلاوات الخاصة للعاملين فى 36 شركة
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