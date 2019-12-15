لاعب واتفورد يسخر من نفسه بعد كوبري الهدف الثانى لـ محمد صلاح.. شاهد

سخر كريستيان كاباسيلي مدافع فريق واتفورد من نفسه، بسبب هدف النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في شباك فريقه.



ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف عالمي، في شباك واتفورد أمس، السبت، بعدما وضع الكرة بكعبه لتمر من بين أقدم كابسيلي، وتسكن الشباك في الدقيقة 90 من عمر المباراة.



ونشر كاباسيلي صورتين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لاحتفال لاعبي ليفربول بهدف محمد صلاح، كتب عليهما، عندما تعلم أنك ستكون في ملخصات البريميرليج لسنوات طويلة".



ورفع محمد صلاح رصيده إلى 9 أهداف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما سجل ثنائية في شباك واتفورد.



ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.