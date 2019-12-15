محافظ الإسكندرية يكلف السكرتير العام بمتابعة تصريف مياه الأمطار بأحياء شرق ووسط والجمرك.. صور

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، اليوم، بتفقد أعمال تصريف مياه الأمطار بأحياء شرق ووسط والجمرك، وذلك للتأكد من كفاءة تصريف مياه الأمطار وتمركز سيارات الشفط بالأحياء، وسيولة الحركة المرورية خلال نوة الأمطار الحالية.



وقام السكرتير العام بجولة مكبرة تفقد خلالها أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار بمناطق في حي شرق شملت منطقة سموحة وشارع ١٥ مايو وكوبري كليوباترا. وكذا منطقة كباري محرم بك وأمام شركة الزيوت بحي وسط.



كما تفقد تصريف الأمطار بمنطقة الأنفوشي بحي الجمرك، مؤكدا علي مسئولي الصرف الصحي بسرعة التعامل وشفط جميع تجمعات الأمطار من الأماكن التي تعرضت لتراكم مياه الأمطار.