أكدت دعمها للمستشفيات المتنقلة.. نانسي عجرم: أدعو من يؤمنون بالإنسانية لدعم الفقراء

أقامت مؤسسة راعي مصر حفلها الخيري السنوي والذي أحياه الفنانان نانسي عجرم و محمود العسيلي واستضافته الجامعة الألمانية بالقاهرة وتذهب عائداته لدعم القرى الأكثر فقرا ودعم برنامج المستشفيات المتنقلة "موبايل كلينك".



واعربت نانسي عجرم عن سعادتها بالحفل، وشكرها لمؤسسة راعي مصر الخيرية، مؤكدة حرصها على المشاركة في الحفل لأن إيراده سيذهب للأعمال الخيرية، والفنان لا بد أن يكون له دور اجتماعى وخيرى لأن له تأثير كبير على جمهوره، ويعتبر قدوة لهم يحتذى بها.



وقالت إن تلك ليست المرة الأولى التي تشارك فيها بحفل خيري وتتبرع بجزء من اجرها، مضيفة انه امر مفروغ منه وغير قابل للنقاش فأينما تكون دعوات الخير سنكون في مقدمة المشاركين.



ودعت عجرم كل من يؤمن بالانسانية للمشاركة في فعل الخير ورسم البسمة على شفاه الأطفال، قائلة: "أنا سعيدة بتلك الزيارة التي تمت دعوتي لها من مؤسسة راعي مصر من شخصيات وضع الله في قلوبها المحبة، وارى ان العطاء اجمل شعور في الدنيا، فهو مختلف عن كل المشاعر الأخرى فنحن نحيا ونعمل ولا نشعر بالفرح الا بأسعاد الغير".



وأكدت على دعمها الكبير لمشروع العيادات المتنقلة والذي يعتبر ضرورة للقرى الفقيرة التي لا يملك أهلها أجر المواصلات والخدمات الصحية هي حق لهم، وهو ما نأمل في المساعدة على تحقيقه اليوم لنقل تلك الأسر من حالة العدم لحالة الحياة الأنسانية بتوفير الخدمات الصحية والتعليم والنقل والكهرباء وغيرها من حقوقهم.



من جانبه كرم المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية الفنانة نانسي عجرم واهداها درع المؤسسة ورسالة من المؤسسة واطفال منطقة القلج التي شاركت عجرم في تقديم مساعدات لهم أمس الأول قالوا فيها: "الى الفنانة ناسي عجرم معشوقة الصغار والكبار نشكرك لمشاركة معنا صنعتي البهجة على وجوه الأطفال عرفناكي فنانة والآن عرفناكي أنسانة شكرا لكي لمساعدتك للفقراء".



وأعلن رمزي في كلمته خلال الحفل إطلاق مبادرة "الصعيد كامب" وهي المبادرة الأولى من نوعها والتي تهدف لنشر الفكر التطوعي والمشاركة المجتمعية بين الشباب، مشيرا الى ان مشاركة الشباب في المبادرة بعد ساعات من الإعلان عنها فاقت التوقعات ووصل عدد المشاركين فيها لـ٥٠٠ شاب وفتاة لخدمة القرى الأكثر فقرا ولإعادة تأهيل المنازل بتلك القرى وستكون البداية مطلع الشهر المقبل بالمنيا.



وأوضح رمزي أن فكرة "الصعيد كامب" تقوم على توصيل الشباب المقبل على العمل التطوعي بمن هم في حاجة ماسة للمساعدة حيث رصدنا العشرات بل مئات الشباب من الراغبين في تقديم العون ولكن لا يعرفون أين ومتى وكيف تكون البداية وبمساعدتهم سنقدم خدمات انسانية بشكل غير نمطي ومبتكر مما يدفعهم بعد ذلك للعطاء وحب مساعدة الغير وفق برنامج منظم يستغرق يومين فقط.



يذكر أن مؤسسة راعي مصر شريك في المبادرة الرئاسية حياة كريمة "حيث قامت بأعادة بناء وتأهيل أحتياجا كما قامت بالتعاون مع وزارة الصحة بتدشين ثمانية مستشفيات متنقلة تحوي عيادات للباطنة والعظام والأسنان والرمد ومعمل للتحاليل وآخر للأشعة.