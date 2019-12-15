السرطان والقلب | تناول الشاي يحميك من الإصابة بـ 8 أمراض

يصادف 15 ديسمبر اليوم العالمي لمشروب الشاي والذي يعشقه الملايين حول العالم ولا يمكن للكثير الاستغناء عنه بشكل يومي، فوائد الشاي كثيرة ولكن ما لا يعرفه الكثير أنه يحمي الإنسان من الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة ، فقد كشفت أكثر من دراسة حول الشاي عن هذه الأمراض التي يمكن أن نحد من خطر الإصابة بها من خلال تناوله بشكل يومي .
ففي عام 2017 أكدت دراسة نشرتها صحيفة الديلي أن تناول كوب من الشاي بشكل يومي يحمي الإنسان من الإصابة بمرضين وهما المياه الزرقاء على العين وايضًا تسوس الأسنان ، فالمواد المضادة للأكسدة التي يحتوي عليها الشاي تقلل من خطر الإصابة بهذه الأمراض .
وفي عام 2017 أيضًا خرجت دراسة وأكدت أن تناول الشاي الأخضر او الأسود يقلل من الإصابة بأمراض الخرف والزهايمر بنسبة 50%.
كما أكدت دراسة ثالثة قام بها علماء بجامعة غرب استراليا أن تناول كوب من الشاي بشكل يومي يخفض من الإصابة من أمراض القلب والأوعية الدموية .
من أبرز الدراسات غير المتوقعة حول الشاي هو تناوله مع ثمرة تفاح يحمي الإنسان من الإصابة بالسرطان .
ففي عام 2017 أكدت دراسة نشرتها صحيفة الديلي أن تناول كوب من الشاي بشكل يومي يحمي الإنسان من الإصابة بمرضين وهما المياه الزرقاء على العين وايضًا تسوس الأسنان ، فالمواد المضادة للأكسدة التي يحتوي عليها الشاي تقلل من خطر الإصابة بهذه الأمراض .
وفي عام 2017 أيضًا خرجت دراسة وأكدت أن تناول الشاي الأخضر او الأسود يقلل من الإصابة بأمراض الخرف والزهايمر بنسبة 50%.
كما أكدت دراسة ثالثة قام بها علماء بجامعة غرب استراليا أن تناول كوب من الشاي بشكل يومي يخفض من الإصابة من أمراض القلب والأوعية الدموية .
من أبرز الدراسات غير المتوقعة حول الشاي هو تناوله مع ثمرة تفاح يحمي الإنسان من الإصابة بالسرطان .