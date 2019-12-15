قمة مصرية - فلسطينية في شرم الشيخ.. السيسي: موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود ٦٧ عاصمتها القدس الشرقية

قمة مصرية - فلسطينية بشرم الشيخ.. السيسي وأبو مازن يتوافقان مواصلة التشاور والتنسيق المكثف

الرئيس السيسي:

ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية وحل الدولتين وإقامة الدولة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقي

استمرار مصر في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني: نقدر جهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطيني





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأحد بشرم الشيخ الرئيس الفلسطيني محمود عباس.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول مناقشة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، حيث أكد الرئيس ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.كما أكد الرئيس استمرار مصر في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين، وذلك بهدف بلورة رؤية استراتيجية لإيجاد منافذ للتحرك الإيجابي لخلق المناخ المواتي لاستقرار الأوضاع على الأرض، وهو ما سيساعد على مواجهة التحديات والاضطلاع بالاستحقاق الرئيسي المتمثل في تحقيق السلام المنشود، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة توحيد الجهود في إطار أفق سياسي ومسعى متكامل يتعدى الحلول القاصرة والمؤقتة.من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيدًا بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم التوافق خلال اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما فيما يتعلق بتوحيد الصف الفلسطيني بما يساهم في تحقيق آمال الشعب فلسطين.