ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

قمة مصرية - فلسطينية في شرم الشيخ.. السيسي: موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود ٦٧ عاصمتها القدس الشرقية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:00 م
صدى البلد
Advertisements
شرم الشيخ- محمد عبد المنعم
  • قمة مصرية - فلسطينية بشرم الشيخ.. السيسي وأبو مازن يتوافقان مواصلة التشاور والتنسيق المكثف
  • الرئيس السيسي:
  • ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية وحل الدولتين وإقامة الدولة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقي
  • استمرار مصر في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية
  • الرئيس الفلسطيني: نقدر جهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطيني


استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأحد بشرم الشيخ الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول مناقشة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، حيث أكد الرئيس ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد الرئيس استمرار مصر في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين، وذلك بهدف بلورة رؤية استراتيجية لإيجاد منافذ للتحرك الإيجابي لخلق المناخ المواتي لاستقرار الأوضاع على الأرض، وهو ما سيساعد على مواجهة التحديات والاضطلاع بالاستحقاق الرئيسي المتمثل في تحقيق السلام المنشود، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة توحيد الجهود في إطار أفق سياسي ومسعى متكامل يتعدى الحلول القاصرة والمؤقتة.

من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيدًا بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم التوافق خلال اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما فيما يتعلق بتوحيد الصف الفلسطيني بما يساهم في تحقيق آمال الشعب فلسطين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس الصيني: ندعم الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة

مصر تعلن تعهدها بتقديم كافة أشكال الدعم للقضية الفلسطينية والسلطة الوطنية

لإنقاذ المسيرة السياسية.. أبو مازن يطالب الاتحاد الأوروبي الاعتراف بـ دولة فلسطين

غدا.. الصحفيين تناقش مصير الدولة الفلسطينية بعد شرعنة واشنطن للاستيطان

شكري يعقد لقاءً ثنائيًا مع وزير خارجية الفاتيكان

السيسي: الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت.. وإقامة الدولة على حدود 1967

ترشيحاتنا

والدة أحمد السعدني تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الكابوريا بـ 30 جنيها.. أسعار السمك والجمبري اليوم الأحد

فايلر يحشد القوة الضاربة لـ الأهلى فى مواجهة الحدود .. تعرف على التشكيل

استبعاد عمرو جمال.. مفاجآت بالجملة فى قائمة طلائع الجيش لمواجهة الزمالك

بسبب تعاطف أوزيل مع المسلمين.. الصين تمنع بث مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

متى تنتهي الحضانة وتسقط عقوبة الأحكام.. تعرف على المواعيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد زواج جنش | 5 إطلالات تكشف أناقة زوجة حارس مرمى نادى الزمالك

بـ الجلد الأسود | زوجة ماجد المصري بإطلالة مثيرة

شفط مياه الأمطار على الطريق السريع بالقليوبية.. صور