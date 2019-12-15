دراسة حديثة: السجائر الالكترونية أخطر من العادية

اتجه عدد كبير من المدخنين مؤخرا إلى السجائر الإلكترونية لاعتقادهم أنها أقل ضررا من السجائر العادية إلا أن هناك دراسة حديثة أثبتت أن السجائر الإلكترونية قد تسبب أمراضًا مُنفصلة عن ضرر التدخين نفسه .





وفقا لما ورد في صحيفة "the sun" البريطانية أن جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة نشرت دراسة جديدة تفيد أن السجائر الإلكترونية قد تتسبب في أخطار كثيرة بسبب تصاعد الادخنة و الزيوت يمكن ان تضر الرئة و تسبب الربو بالإضافة أمراض الرئة و إحتمال الإصابة بالسرطان .





أشارت الدراسة إلى أن الأبخرة المتصاعدة من السجائر الإلكترونية ترتبط بصورة كبيرة بخطر الإصابة بأمراض الرئة مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة.



