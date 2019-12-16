ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

صحة البرلمان: التأمين الشامل سيقضي على أزمة العناية المركزة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
عناية مركزة
عناية مركزة
Advertisements
أحمد أيمن
طالب النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، الحكومة بإعادة هيكلة أقسام الطوارئ والعنايات المركزة بالمستشفيات الحكومية لتحسين الخدمة والرعاية المقدمة للمواطنين "نهتم بالقطاعين دول الأول وبعد كدة نشوف الباقي"، مشيرا إلى أن اللجنة ستفتح الملف باستفاضة خلال الاجتماعات المقبلة بحضور وزيرة الصحة.

وأكد شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قطاع الصحة يشهد اهتماما غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي وهو ما ظهر في زيادة اعتمادات القطاع في الموازنة العامة العامة للدولة، وإطلاق العديد من المبادرات الصحية للكشف عن المواطنين خاصة محدودي الدخل، فضلا عن مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأوضح وكيل لجنة الصحة، أن التأمين الشامل سيقضي على كافة مشكلات القطاع وسيعمل على تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، لكن نظرا لطول مدة تطبيقه نطالب الحكومة بالنظر عاجلا إلى قطاع الطوارئ والعناية المركزة لحين تطبيق مشروع التأمين بشكل نهائي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرفة التجارة الفرنسية تطلق برنامجا لدعم التأمين الصحي بمصر.. صور

الصحة تؤكد تجهيز المنشآت الطبية طبقًا لأكواد بناء التأمين الصحي الشامل

صحة البرلمان تكشف هدف تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل

سلامة الجوهري: تطبيق التأمين الصحي الشامل يحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية

نواب البرلمان تعليقاً على افتتاحات بورسعيد وشمال سيناء: تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي.. والمشروعات الاقتصادية تؤتي ثمارها.. والبنية التحتية تضاهي دول العالم الكبرى

اجتماع لبحث آخر التطورات لاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي بالسويس

ترشيحاتنا

راجل من صغره.. طفل 4 سنوات ينقذ شقيقته الصغرى من الموت

أخبار الفن.. الموت يفجع سامو زين.. نجلاء بدر تقصف جبهة دينا الشربيني.. محمد سامي يحرج مي عمر

نجم الزمالك: أحمد بلال لديه غل.. ومصطفى محمد يحتاج كل الدعم.. فيديو

كوابيس بعد صلاة الفجر.. أمر واحد يحميك من الرؤيا السيئة ويمنع تحققها

مش هتصدق.. فوائد غير متوقعة لـ قشر الليمون

أسامة نبيه: الأهلي ظهر بشكل جيد مع فايلر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشتوي الأنيق | صبا مبارك بإطلالة جذابة تودع العام الماضي

شاهد.. صورة تشويقية لـ مرسيدس S-Class النسخة الكهربائية 2020

الفخراني وأنوشكا وسميحة أيوب يعزون سلوى محمد علي في وفاة زوجها .. صور