صحة البرلمان: التأمين الشامل سيقضي على أزمة العناية المركزة

طالب النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، الحكومة بإعادة هيكلة أقسام الطوارئ والعنايات المركزة بالمستشفيات الحكومية لتحسين الخدمة والرعاية المقدمة للمواطنين "نهتم بالقطاعين دول الأول وبعد كدة نشوف الباقي"، مشيرا إلى أن اللجنة ستفتح الملف باستفاضة خلال الاجتماعات المقبلة بحضور وزيرة الصحة.





وأكد شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قطاع الصحة يشهد اهتماما غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي وهو ما ظهر في زيادة اعتمادات القطاع في الموازنة العامة العامة للدولة، وإطلاق العديد من المبادرات الصحية للكشف عن المواطنين خاصة محدودي الدخل، فضلا عن مشروع التأمين الصحي الشامل.



