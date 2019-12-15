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برلمان

برلمانية تطالب بتنفيذ توصيات منتدى شباب العالم بشأن ذوي الإعاقة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:00 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أحمد أيمن
أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحرص منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة على مناقشة تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وإصدار توصيات بشأن ذلك.

وطالبت النائبة في بيان، الأحد، بضرورة تسريع تنفيذ توصيات المنتدى لصالح ذوي الإعاقة، ومنها الانتهاء من احصاء ذوي الاحتياجات الخاصة، تصنيفهم من حيث نوع الإعاقة ودرجتها، الحالة الاجتماعية ومحل الاقامه، خاصة وأن الحديث عن اي حلول دون الانتهاء من عملية احصاء لهذه الفئة ما هو الا عبث لن يؤدي إلى نتائج مرجوة.

وأشارت إلى ضرورة التزام وزارة التضامن بالحقوق والمزايا التي تم استحداقها بقانون ذوي الإعاقة الجديد، وتطبيق مواد لائحته التنفيذية.

وأكدت أن توصيات المنتدى تعكس وعيًا بمشكلة ذوي الاعاقة في المجتمع وآليات حلها، وخاصة الاهتمام بنشر الوعي المجتمعي بقضية ذوي الاعاقة وحقهم في المشاركة بكافة مناحي الحياة للمساواه مع غيرهم من الاشخاص دون تمييز.
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