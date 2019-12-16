الهواري: منتدى شباب العالم بعث برسائل عاجلة وإيجابية للعالم أجمع

أكد المهندس عبدالحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، أن منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة الذى تدور فعالياته لليوم الثاني في شرم الشيخ "مدينة السلام"، تحت رعاية ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأفضل والأكثر تمييزا عالميا باعتباره من أكبر المنصات العالمية والكبيرة وغير المسبوقة لشباب العالم كله.



وقال "الهواري" في بيان له، إن منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة بعث بعدة رسائل عاجلة وإيجابية للعالم كله فى مقدمتها أن مصر بقيادة الرئيس السيسى أتاحت فرصا حقيقية وكبيرة للشباب ومنحهم ثقة ضخمة ومساحات واسعة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم.



وأشار إلى أن المنتدى يعتبر منصة حوارية يتبادل من خلالها شباب العالم الرؤى والأفكار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل تحقيق التنمية والاستقرار بكافة دول العالم ولتظل مصر ملتقى الحضارات والثقافات تحت قيادة الزعيم والرئيس عبدالفتاح السيسي.



وينطلق مساء اليوم السبت منتدى شباب العالم لأول مرة فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.



وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم احتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، وكما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.



المؤتمر يقام فى مدينة شرم الشيخ لتوحيد الشباب من جميع أنحاء العالم، حيث إننا ننتمى إلى كوكب جميل ونتمنى لجميع الناس أن يتحدوا ويعيشوا فى سلام، كما أنه يمثل انعكاسا لدبلوماسية السياسة المصرية.



يذكر أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم تنطلق السبت الماضي فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر إلى يوم 17 ديسمبر الجارى.