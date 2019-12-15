شاهد| هنا الزاهد بين أحضان زوجها في حفل الأفضل

نشرت الفنان هنا الزاهد صورة جديدة تجمعها مع زوجها الفنان احمد فهمي عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
وظهرت هنا الزاهد في الصورة بين أحضان زوجها احمد فهمي في إحدى الحفلات الخاصة.
كانت الفنانة هنا الزاهد، حصدت جائزة أفضل مسلسل فى رمضان لعام 2019، بتصويت الجمهور، خلال حفل الأفضل لعام 2019.
الجدير بالذكر أن هنا الزاهد وأحمد فهمي شاركا في موسم الدراما الرمضاني الماضي بمسلسل الواد سيد الشحات وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.
وظهرت هنا الزاهد في الصورة بين أحضان زوجها احمد فهمي في إحدى الحفلات الخاصة.
كانت الفنانة هنا الزاهد، حصدت جائزة أفضل مسلسل فى رمضان لعام 2019، بتصويت الجمهور، خلال حفل الأفضل لعام 2019.
الجدير بالذكر أن هنا الزاهد وأحمد فهمي شاركا في موسم الدراما الرمضاني الماضي بمسلسل الواد سيد الشحات وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.