تقرير مفصل عن المشاكل.. محافظ الغربية يتفقد مصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبري

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم الأحد، جولات ميدانية بمركز المحلة الكبرى لمتابعة الأعمال الجارية بالشوارع من تطوير للبنية التحتية والمرافق ( كهرباء - مياه شرب – صرف صحى – غاز – اتصالات) وأيضًا أعمال رصف وتطوير الشوارع.





ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.





كما قام محافظ الغربية بجولة أخرى لمتابعة حالة النظافة بالشوارع ومصنع تدوير القمامة لمتابعة اعمال رفع التراكمات بالمصنع والتخلص منها والعمل على تطويره وتزويده بالمعدات الكافية ليستوعب كافة كميات القمامة المتولدة يوميًا ومنع تراكم أي كميات مرة أخرى .





ووجه القائمين على المصنع بإعداد تقرير مفصل عن أهم السلبيات والمشاكل الموجودة بالمصنع موضحًا كمية القمامة الواردة والخارجة يوميًا ونسب التشغيل والكميات المرفوضة وأعداد العمالة في فترات العمل .





كما وجه محافظ الغربية رئيسا حي أول وثان المحلة الكبرى بسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع لتوفير السيولة المرورية ومنع أي تكدسات بسبب السيارات .





واستهل محافظ الغربية جولته بمدينة المحلة بتفقد بشارع إمتداد سكة زفتي لمتابعة الأعمال الجارية من تجريف الجانب الأيمن تمهيدًا للرصف وأعمال توصيل خطوط الفايبر الخاصة بمشروع التحول الرقمي في (رئاسة حي ثان المحلة – شركة مياه الشرب بالمحلة – شركة الكهرباء - مدرسة أحمد عرابي) ، بالإضافة إلى أعمال الصرف الصحي المتمثلة في ربط خطوط الإنحدار ببيارة الصرف الصحي بالجانب الأيسر.





وخلال الجولة؛ شدد محافظ الغربية برفع جميع الإشغالات بالشارع بالتنسيق مع إدارة المرور على أن يتم الانتهاء من جميع الأعمال الجارية بالشارع خلال 15 يوم وتغطية جميع بالوعات الصرف الصحي.



