نائبا رئيس جامعة طنطا يتفقدان المدن الجامعية استعدادا لتجميلها

تفقد الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، اليوم الأحد ، المدن الجامعية.



وأوضحا نائبا رئيس الجامعة، أن هذه الزيارة تهدف الي الوقوف علي آخر الاستعدادات تمهيدًا لانطلاق مبادرة "بإيدينا نجملها المدن الجامعية"، والتي ستبدأ فاعلياتها الجمعة القادم بمشاركة طلاب المدن الجامعية.



كما تفقد نائبا رئيس الجامعة المدن الجامعية بسبزباي، ومدينة المنتزه لمتابعة التشطيبات النهائية بها تمهيدًا لاستلامها ودخولها الخدمة.