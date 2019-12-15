ضبط شخصين بالإسكندرية بحوزتهما تمثالان يشتبه في أثريتهما.. ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من المخدرات قبل ترويجها في القاهرة

- ضبط عاطلين وبحوزتهما ربع كيلو حشيش قبل ترويجها بالخانكة

- مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون



تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية "وحدة تأمين الطرق والمنافذ" خلال القيام بأعمال تأمين طريق الإسكندرية/ القاهرة الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة البحيرة، حال استقلال سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما (2 تمثال عليهما نقوش فرعونية "يشتبه فى كونهما أثريان"- مبلغ مالى).



كما تم ضُبط بحوزة أحدهما (رخصة قيادة مهنية مُثبت عليها صورته "مزورة" وتحمل اسم آخر غيره).



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للتمثالين بقصد الإتجار، وأن رخصة القيادة مزورة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





كما تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلين) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1 كيلو جرام، كيس بداخله مادة البودر التى تستخدم فى تصنيع مخدر الأستروكس، ميزان حساس، زجاجة من مادة الأسيتون، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول).



كما تم ضبط (إحدى السيدات) حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الشرابية وبحوزتها (كمية من مخدر الفودو وزنت 1,560 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول).



فيما تم ضبط (عاطلين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الشرابية وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 550 جراما، مبلغ مالى، هاتف محمول).



وفى سياق متصل تم ضبط (مسجل شقى خطر) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 125 جراما، مبلغ مالى، هاتف محمول).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة من ضبط عاطلين وبحوزتهما ربع كيلو حشيش قبل ترويجهم وبيعهم على عملائهم احيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا بتمكن ضباط نباحث مركز الخانكة من ضبط مصطفي م ش عاطل ومقيم ابوزعبل – دائرة المركز وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن 100 جرام ومبلغ 400 جنيه وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.



كما تم ضبط " رمضان ر ف عاطل ومقيم القلج دائرة المركز وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن 150 جرام ومبلغ 300 جنيه وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.



كما تمكن ضباط المباحث من ضبط تامر ع ا " عاطل محكوم عليه في قضية جنايات قسم النزهه ( سرقة بالاكراة ) بالسجن 5 سنوات احيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.



كما إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:-



قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1275) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.





أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1001) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).



كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (11249) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.



فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائى لنهر النيل، حماية منافع الرى والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضى الزراعية، ملاحة داخلية) عن ضبط (220) قضية متنوعة.



و أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (172) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك ، حماية الأموال ، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".



كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (4) قضايا متنوعة.



كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط (2) قضيتين (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، مطبوعات).



هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

