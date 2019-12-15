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محافظات

حياة كريمة .. قافلة طبية للكشف على أهالي قرية في الغربية .. صور

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:08 م
قافلة طبية
قافلة طبية
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أحمد على
وقعت قافلة مجانية شاملة فى التخصصات الطبية، الكشف والفحص، على أهالى قرية سندبسط التابعة لمركز زفتى بالغربية،اليوم الأحد، فى إطار المشاركة المجتمعية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.

وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" و" إحنا معاك" لحزب مستقبل وطن، وذلك بمقر مدرسة الشهيد عجاج بذات القرية.

وتخلل أعمال القافلة التى نظمتها أمانة حزب مستقبل وطن بمركز زفتى، الكشف على 3099 حالة من المواطنين بالقرية، عبارة عن 172 كشف قلب، و239 باطنة، و347 عظام، و364 نساء وتوليد، و491 جلدية، و593 أطفال، و191 حميات، و316 مخ وأعصاب، 64 مسالك بولية، و111 كشف أورام على الثدي، و211 كشف أسنان.

كما تضمنت القافلة، إجراء 588 تحليل، و110 إشاعة عادية، و105 إيكو، و171 رسم قلب، وصرف كل أدوية الروشتات الطبية المقررة خلال القافلة بالمجان للأهالي..
حياة كريمة .. قافلة طبية للكشف على أهالي قرية في الغربية .. صور
حياة كريمة .. قافلة طبية للكشف على أهالي قرية في الغربية .. صور
حياة كريمة .. قافلة طبية للكشف على أهالي قرية في الغربية .. صور
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