افتتاح وحدتي العناية المركزة والمتخصصة بمستشفى حميات دمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، وحدتين جديدتين للعناية المركزة و المتخصصة بمستشفى حميات دمياط و دمياط التخصصى بعد إتمام كافة التجهيزات اللازمة لهما، إذ يعدان إضافة جديدة لمنظومة القطاع الصحى بالمحافظة والذى توليه محافظ دمياط أهمية بالغة بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية والعلاجية لأهالى المحافظة.





حيث قامت محافظ دمياط بافتتاح وحدة العناية المركزة بمستشفى حميات دمياط والذى يضم ستة أسرة بتكلفة قدرها ٢ مليون جنيه، إذ تفقدت سيادتها كافة التجهيزات الخاصة بالوحدة وقسم العزل بها والتى تم تنفيذها وفقا لأعلى المستويات كما اطمئنت الدكتورة منال عوض على الحالة الصحية للمرضى بالوحدة موجهة بتوفير الرعايه الفائقة لهم.





كما قامت المحافظ أيضًا بافتتاح وحدة العناية المتخصصة بمستشفى دمياط التخصصى والذى يضم ١٢ سريرا بالإضافة إلى سرير عزل وماكينة للغسيل الكلوى وأجهزة للتنفس الصناعى بتكلفة قدرها ٧ ملايين جنيه وذلك بقيمة ٣ ملايين جنيه كمشاركة مجتمعية للأعمال الإنشائية و ٤ ملايين جنيه تكلفة التجهيزات والتى قامت بها وزارة الصحة و السكان ، ليصبح عدد أسرة الرعاية المركزة و المتخصصة والمتوسطة والرعاية المركزة للأطفال بالمستشفى ٤٢ سريرا.





وقامت محافظ دمياط بتفقد وحدة العناية المركزة بالمستشفى والتى تعد الوحدة الرئيسية بها إذ اطمأنت على الحالة الصحية للمرضى موجهة بالاهتمام بهذه الأقسام الحيوية لما تمثله من أهمية كبيرة، وخلال الافتتاح توجه الدكتور أحمد البلتاجى مدير مستشفى دمياط التخصصى بالشكر الجزيل إلى محافظ دمياط على رعايتها المستمرة لهذا القطاع الهام مؤكدا أنه وبفضل جهودها فى توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة تم توفير طبيب للرعاية المركزة بصفة دائمة بالمستشفى.



