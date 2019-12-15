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محافظات

بـ رواتب مجزية.. فرص عمل لخريجي المؤهلات المتوسطة في الغربية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:11 م
فرص عمل
فرص عمل
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أحمد على
أعلن مسئولو جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة الغربية اليوم، الأحد، وجود فرص عمل لأصحاب المؤهلات المتوسطة، بإحدى شركات القطاع الخاص بالقاهرة في وظيفة أمن إداري، برواتب شهرية مجزية.

من جانبه، أكد محمود قنديل، المدير التنفيذي لجهاز تشغيل شباب الخريجين التابع لمحافظة الغربية، أن فرص العمل بوظيفة "أمن إدارى" للعمل بإحدى شركات القطاع الخاص بمحيط محطة مترو سعد زغلول بالقاهرة.

وذلك براتب يبدأ من 2500 جنيها وحتى 2800 جنيه، وتشمل زيادة كل 6 أشهر، ومكافآت، وسكنًا، ووجبة، و4 أيام راحة في الشهر، وتأمينًا صحيًّا واجتماعيًّا.

كما أشار إلي التقديم لتلك الوظائف بمقر الجهاز بديوان عام محافظة الغربية بمدينة طنطا، موضحًا أن الأوراق المطلوبة لراغبي التقدم لتلك الوظائف هي " فيش جنائي، و2 صورة من بطاقة الرقم القومي، والموقف من التجنيد، وكعب عمل وصورة المؤهل، وصورة شهادة ميلاد، والرقم التأميني".

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