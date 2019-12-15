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بين الناس

استجابة لـ «صدى البلد».. وزيرة الصحة تقرر علاج طفلة من اعوجاج في العمود الفقري

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:19 م
صدى البلد
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منار نور
صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الوزيرة اتخذت إجراءً؛ فور علمها باستغاثة مرسلة من المواطن عبدالفتاح علي إلى موقع "صدى البلد"، الذي يطلب فيها علاج ابنته من اعوجاج بالعمود الفقري.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، أن الدكتورة هالة زايد، كلفت المكتب الإعلامي بالتواصل مع والدها واتخاذ الإجراءات اللازمة. 

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، أنه تم التنسيق مع الدكتور منصور خليل،  مدير مستشفى الهرم لمناظرة حالة منه وعرضها على الدكتور أحمد ماهر استشاري العظام والعمود الفقري وذلك صباح الثلاثاء المقبل. 

كما لفت الدكتور خالد مجاهد، إلى أن المكتب الإعلامي سيقوم بمتابعة الحالة، وتسهيل أي اجراءات تتطلبها الحالة حتي تصل إلى العلاج المناسب. 

وأكد أن الاستجابة لاستغاثة المواطنين تأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن حيث تولي اهتماما كبيرا بالصحة. 

ولفت إلى توجيهات الدكتورة هالة زايد بحصول المواطنين على حقوقهم في رعاية صحية ذات جودة عالية. 

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