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محافظات

غرفة كفر الشيخ التجارية تشارك في كانتون الدولي بالصين .. صور

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:14 م
غرفة كفر الشيخ التجارية
غرفة كفر الشيخ التجارية تشارك في كانتون الدولي بالصين
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محمود زيدان
شارك المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، في فعاليات معرض كانتون الدولي بالصين، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال عبدالغفار، إن المعرض يختص بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية ومواد البناء والمنتجات الصناعية والسيراميك والسلع الاستهلاكية والديكورات.

وتابع: جرى التعرف على المؤتمر والأنشطة وعقد لقاءات ثنائية مع الجانب الصيني وذلك لتعميم مشاركة الشركات المصرية بمحافظة كفر الشيخ الراغبة في الاشتراك في المعرض في الـ 3 سنوات المقبلة.

وأضاف، وسوف تكون الغرفة هي حلقة الوصل بين الشركات الراغبة في المشاركة وبين المختصين عن المعرض وذلك لعمل خصومات للشركات المصرية المشاركة في المعرض.

وتابع رئيس مجلس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، و كذلك للتسهيل في إصدار التأشيرات والمتابعة بعد الوصول إلى الصين لإزالة أي عقبات قد تواجههم هناك.
غرفة كفر الشيخ التجارية تشارك في كانتون الدولي بالصين .. صور
غرفة كفر الشيخ التجارية تشارك في كانتون الدولي بالصين .. صور
غرفة كفر الشيخ التجارية تشارك في كانتون الدولي بالصين .. صور
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