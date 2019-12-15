لو عايز تخس | 7 نصائح لمحاربة الجوع

يعانى الكثير من الأشخاص في فصل الشتاء من الجوع المفرط وهو ما يعمل على زيادة الوزن بشكل كبير.



وقدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، بعض النصائح التى تساعدك على التحكم فى الشعور بالجوع وهى:



1-تناول الفطور:

الفطور وجبة مساعدة في زيادة الإحساس بالشبع خلال اليوم، خصوصًا عند حسن انتقاء مكوِّناتها.



2- شرب كمّ وافر من الماء:

تختلط عوارض الشعور بالجوع، وتلك الخاصَّة بالعطش غالبًا، وهو ما يستدعي التأكّد من أنَّنا نحصل على ما نحتاجه من الماء بشكل يوميّ، لأنّه يُعزِّز الشعور بالشبع لوقت أطول، ويعمل على ملء المعدة. وفي هذا الإطار، يُستحسن شرب لترين من الماء، إلى ثلاثة منه، يوميًّا.



3- مضغ الطعام:

يُساعد الأكل ببطء، ومضغ الطعام مرارًا وتكرارًا، في تعزيز الشعور بالشبع، وتاليًا في تناول كمّ أقلّ من الطعام.



4-التخلِّي عن عادة الأكل، أثناء مشاهدة التلفاز:

هذه العادة مسؤولة عن كسب سعرات حراريَّة إضافيَّة، من جرَّاء تشتُّت الانتباه.



5-اختيار أطباق صغيرة:

في هذه النصيحة شيء من الخداع البصري للعين، وإيهامها بأنَّها تناولت ما يكفي من طعام.



6-البروتين والألياف في كلِّ وجبة:

يُساهم تناول البروتين (الحيواني/النباتي) والألياف، في إبطاء عمليّة الهضم، وزيادة الشعور بالشبع.



7- النوم لساعات كافية:

النوم الجيد (بمعدَّل 7 ساعات كل يوم) يجعلنا نسيطر على "هرمون الجوع"، ويحقِّق تاليًا الالتزام بقواعد النظام الغذائي.

