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أخبار البلد

الزراعة: حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بالمحافظات

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:10 م
الدكتور عزالدين أبوستيت
الدكتور عزالدين أبوستيت
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أ ش أ
كلف الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملة مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها، وفقا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وقامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في 9 محافظات وهي "الشرقية، المنوفية، دمياط، الدقهلية، الإسماعيلية، البحيرة، الإسكندرية، الغربية، جنوب سيناء"، حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 262 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات وتم رصد 130 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

من جهته، أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.

والقيام بتقييم اللقاحات وكفاءتها في الحقل سنويًا بناء على نتائج المتابعة والرقاب، خاصة في المحافظات التي تشتهر بالإنتاج الحيواني.
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