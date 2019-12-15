نائب وزير الخارجية يرأس وفد مصر في المنتدى العالمي الأول للاجئين بجنيف

يرأس السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وفد مصر المشارك في المنتدى العالمي الأول للاجئين الذي سيعقد في جنيف خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر 2019، وذلك في إطار اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للعهد الدولي للاجئين.



وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأحد أن المنتدى سيركز على عدد من الموضوعات من أهمها مبدأ تقاسم المسئولية مع الدول المضيفة في تحمل عبء الاستضافة، وتعزيز الحلول المستدامة للتعامل مع اللاجئين وحمايتهم ودعم فرصهم في التعليم وكسب العيش.



ومن المتوقع أن تحظى أعمال المنتدى بمشاركة واسعة لما يمثله من فرصة للدول المضيفة للتعريف بما تتحمله من أعباء، وما يتطلبه ذلك من حاجه لزيادة الدعم الدولي في إطار تقاسم الأعباء لتخفيف الضغط على موازنة الدولة ولتحسين الخدمات المقدمة للاجئين والمجتمع المضيف على حد سواء.



كما تشارك مصر في عدد من الفعاليات التي تسبق عقد المنتدى من بينِها حدث جانبي خاص يوم 16 ديسمبر للتعريف بالأعباء المترتبة على استضافة اللاجئين في مصر، فضلًا عن المشاركة كمتحدث في الحدث الخاص بجهود الاتحاد الأفريقي للدفع بمعالجة وضع اللاجئين والنازحين كعنصر لا غنى عنه لمعالجة ومنع النزاعات في أفريقيا.



يأتي ذلك في إطار تولي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من قبل قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2019، ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات تحت شعار "عام اللاجئين والعائدين والنازحين داخليًا في أفريقيا"، والذي يعد الموضوع الرئيسي للاتحاد لعام 2019، تمهيدًا لشعار عام 2020 الذي سيخصص "لإسكات البنادق".



ويأتي انعقاد المنتدى العالمي الأول للاجئين عقب انعقاد النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يومي 11 و12 ديسمبر الجاري، والذي شهدت أولى جلساته توقيع اتفاقية استضافة مصر لمقر المركز الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، بحضور السيد رئيس الجمهورية وعدد من قادة الدول الأفريقية، وذلك للتأكيد على الجهود المصرية الحثيثة الهادفة إلى تطوير الآليات الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات.



كما تضمن المنتدى جلسة حول النزوح القسري في القارة وأثره على اللجوء، وذلك ضمن الجهود المصرية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري واللجوء في أفريقيا وتحسين أوضاع النازحين واللاجئين، وإيجاد حلول دائمة وصولًا لتحقيق السلم والأمن على المستوى الأفريقي.