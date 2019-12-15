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أخبار العالم

الجيش الليبي يدك معسكرًا لمليشيات إرهابية جنوب طرابلس.. فيديو

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:15 م
مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
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أحمد قاسم
نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق لحظة قصف أحد معسكرات المليشيات الإرهابية جنوبي العاصمة طرابلس.

وقالت الشعبة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "سرية مدفعية الهاون باللواء 73 مُشاة تستهدف بشكل مُباشر مواقعًا داخل معسكر النقلية وأخرى في محيطه ، وخُصصت هذه المواقع من قبل مجموعات الحشد المليشاوي لتخزين الآليات والوقود".

وأضاف البيان: "كما قامت باستهداف لمواقع تمركزات أفراد الحشد المليشاوي ما كبدهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".

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