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محافظات

لكل اسم حكاية | ميمي الخواجة عاشق بورسعيد المتيم

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:51 م
ميمي الخواجة عاشق
ميمي الخواجة عاشق بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
الكثيرون من ابناء الجاليات أصحاب الجنسيات الأجنبية الذين ارتبطوا ببورسعيد من خلال طبيعة عملهم أو علاقاتهم التجارية، أصبح لديهم رابطا قويا يربطهم بتلك المدينة الساحرة، ويشدون إليها الرحيل بين الحين والآخر كي يسترجعوا ذكريات الطفولة والشباب التي قضوها على تلك الأرض قبل رحيل اسرهم عنها عائدين الى بلادهم.

ومن بين تلك الجاليات ذاعت شهرة وسيرة أحد هؤلاء الخواجات والملقب بعاشق بورسعيد فعلى الرغم من أنه لا يحمل جنسية دولتها إلا أنه يعيش كأحد أبنائها كونه ولد بها فلا يستطيع البعد عنها لفترات طويلة.

أنه الخواجة ديمتري أندريا اميتاس فوكيناس الشهير بميمي الذى ولد فى بورسعيد عام 1957 لاب بورسعيدي من أصل يوناني، وجده الخواجة أميتاس فوكيناس مواليد بورسعيد كان موظف بالكوبانية "الشركة العالمية لقناة السويس" أو مبنى القبة حاليا.

نجح الخواجة أميتاس فوكيناس كاول من قام بتجربة وتشغيل فنار بورسعيد وسجلت التجربة باسمه كون الفنار وقتها أصبح احدى الإبداعات العالمية كأول فنار خرسانى انشئ فى العالم.

أما والد جده فهو أحد أبناء جزيرة كاسوس اليونانية أول من قدموا إلي منطقة حفر قناة السويس وكانوا حوالي 5000 عامل للعمل مع المصريين في حفر أعظم ممر مائي على وجه الأرض.

واستوطن عمال جزيرة كاسوس بورسعيد منذ نشأتها و أسسوا ضاحية خاصة بهم في حي الإفرنج العريق عرفت بحارة الكاشوتية وهو الاسم الذي اشتهر به أبناء الجزيرة بين أهل بورسعيد دونا عن باقي الجالية الاجريك.

عاد ميمي الي اليونان مع أسرته في سن التاسعة من عمره بعد جلاء قرابة عشرين ألف يوناني عن بورسعيد في الفترة ما بين 1956 و 1967 و لكنه داوم على زيارة بورسعيد كل عام.

ويتحدث الخواجة ميمى العامية المصرية بطلاقة إضافة إلى إجادته للإنجليزية والإسبانية واليونانية ويعتبر موسوعة علمية و أدبية و تاريخية و دينية و دائما ما يجلس على المقهى ممسكا كتاب.

ويعشق الخواجة ميمى التاريخ و التراث و يحفظ شوارع بورسعيد و مبانيها القديمة بالتفاصيل الشديدة التى ربما لايعرفها ابنائها ذاتهم .

و برغم تكلفة الاقامة في بورسعيد التي تصل إلى حوالي عشرين ألف جنيه شهريا إلا أنه لا يتوانى أبدا عن زيارة بورسعيد حيث رؤية أهلها القدامى و ما تبقي بها من معالمها التراثية الأصيلة فهو يمتلك فندقا صغيرا بمحل إقامته باليونان يعتبر مصدر دخله.

فتكلفة الإقامة بالنسبة لميمي في فندق دي لا بوست بشارع الجمهورية في بورسعيد هو 350 جنيه في الليلة الواحدة بعد التخفيض يعني الشهر حوالي 10000 جنيه.

بخلاف أن ميمي بياكل في المطاعم بشكل يومي و لازم يكون معاه حد من أصحابه لأنه مش بيعرف ياكل لوحده و ده غير مصاريف القهوة لأنه يضيف عدد كبير من أهل بورسعيد يوميا تقريبا بيتكلف حوالي 300 جنيه أكل وقهوة  مصاريف شخصية يعني حوالي 9000 جنيه شهريا.

ومن حبه الشديد لبورسعيد يمكث ميمي في بورسعيد حوالي 3 شهور كل سنة بمايعنى تكلفة مادية حوالي 60 الف جنيه بخلاف تذاكر الطيران 
والسفر لكن حبه الشديد وتعلقه بالباسلة يهون عليه أى تكاليف ومشقة يتحملها.
لكل اسم حكاية | ميمي الخواجة عاشق بورسعيد المتيم
لكل اسم حكاية | ميمي الخواجة عاشق بورسعيد المتيم
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