ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الملكة.. 10 فساتين فخمة في خزانة أحلام الشامسي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:53 م
أحلام
أحلام
Advertisements
رشا عوني
تألقت ليلة أمس النجمة الإماراتية أحلام الشامسي خلال العرض المباشر لبرنامج the voice ، واختارت فستان أخضر لامع وهو من تصميم مصمم الأزياء اللبناني الشهير زهير مراد .

أحلام الشامسي عادة ما تفضل اختيار الفساتين الفخمة المميزة ، وهي معروفة بحبها للأزياء والفساتين فارهة الثمن، بالإضافة إلى مجوهراتها الفخمة الألماسية التي تتصدر مواقع التواصل الإجتماعي .

خزانة النجمة أحلام الشامسي بها العديد من التصميمات والاستايلات المختلفة للفساتين، بدءًا من الفساتين الجاهزة، وحتى الفساتين التي تختارها من توقيع أكبر مصممي الأزياء سواء في العالم العربي، أو الماركات العالمية الشهيرة .

خسرت أحلام وزنها بشكل محلوظ مؤخرًا، وهو ما ساعدها على الظهور بشكل أجمل وإطلالات أفضل في الفساتين، خاص خلال العامين الأخيرين .

اقرأ أيضًا
الملكة.. 10 فساتين فخمة في خزانة أحلام الشامسي
الملكة.. 10 فساتين فخمة في خزانة أحلام الشامسي
الملكة.. 10 فساتين فخمة في خزانة أحلام الشامسي
الملكة.. 10 فساتين فخمة في خزانة أحلام الشامسي
الملكة.. 10 فساتين فخمة في خزانة أحلام الشامسي
الملكة.. 10 فساتين فخمة في خزانة أحلام الشامسي
الملكة.. 10 فساتين فخمة في خزانة أحلام الشامسي
الملكة.. 10 فساتين فخمة في خزانة أحلام الشامسي
الملكة.. 10 فساتين فخمة في خزانة أحلام الشامسي
الملكة.. 10 فساتين فخمة في خزانة أحلام الشامسي
الملكة.. 10 فساتين فخمة في خزانة أحلام الشامسي
Advertisements

ترشيحاتنا

لحظة خروج جثمان الفنان حسن عفيفي وتأثر محمد صبحي.. فيديووصور

الرائحة كشفت الواقعة.. العثور على جثة شاب داخل شقة في المنصورة

شاهد.. متابع يحرج محمد رمضان بسبب هذه الصورة

يحتفل بعيد ميلاد والدته .. شقيقة أحمد السعدنى تخطف الأنظار فى ظهور نادر

اخبار الحوادث | بلاغ ضد عمرو واكد .. العثور على جثة شاب داخل شقة في المنصورة

كارلوس متحدثا بـ العربية: أشكر الرئيس السيسي.. ولدينا 100 حل لكل مشكلة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة.. 10 فساتين فخمة في خزانة أحلام الشامسي

إطلالات فخمة بالأخضر.. فستان أحلام أم جمبسوت سميرة سعيد؟

نجاح رالي مكادي هايتس 2019 بتتويج رحالة توتال