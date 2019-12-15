الملكة.. 10 فساتين فخمة في خزانة أحلام الشامسي

تألقت ليلة أمس النجمة الإماراتية أحلام الشامسي خلال العرض المباشر لبرنامج the voice ، واختارت فستان أخضر لامع وهو من تصميم مصمم الأزياء اللبناني الشهير زهير مراد .
أحلام الشامسي عادة ما تفضل اختيار الفساتين الفخمة المميزة ، وهي معروفة بحبها للأزياء والفساتين فارهة الثمن، بالإضافة إلى مجوهراتها الفخمة الألماسية التي تتصدر مواقع التواصل الإجتماعي .
خزانة النجمة أحلام الشامسي بها العديد من التصميمات والاستايلات المختلفة للفساتين، بدءًا من الفساتين الجاهزة، وحتى الفساتين التي تختارها من توقيع أكبر مصممي الأزياء سواء في العالم العربي، أو الماركات العالمية الشهيرة .
خسرت أحلام وزنها بشكل محلوظ مؤخرًا، وهو ما ساعدها على الظهور بشكل أجمل وإطلالات أفضل في الفساتين، خاص خلال العامين الأخيرين .
أحلام الشامسي عادة ما تفضل اختيار الفساتين الفخمة المميزة ، وهي معروفة بحبها للأزياء والفساتين فارهة الثمن، بالإضافة إلى مجوهراتها الفخمة الألماسية التي تتصدر مواقع التواصل الإجتماعي .
خزانة النجمة أحلام الشامسي بها العديد من التصميمات والاستايلات المختلفة للفساتين، بدءًا من الفساتين الجاهزة، وحتى الفساتين التي تختارها من توقيع أكبر مصممي الأزياء سواء في العالم العربي، أو الماركات العالمية الشهيرة .
خسرت أحلام وزنها بشكل محلوظ مؤخرًا، وهو ما ساعدها على الظهور بشكل أجمل وإطلالات أفضل في الفساتين، خاص خلال العامين الأخيرين .
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