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محافظات

محافظ أسوان يعقد مؤتمرا جماهيريا مع أهالي مركز نصر النوبة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:49 م
أشرف عطية محافظ
أشرف عطية محافظ أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
عقد أشرف عطية محافظ أسوان لقاءًا جماهيريًا مع مواطنى نصر النوبة بقاعة مجلس المدينة، حيث حرص المحافظ على الإستماع لمختلف المطالب والمشاكل والشكاوى والتى تمثلت معظمها فى إستكمال تنفيذ مشروع الإحلال والتجديد ، والصرف الصحى وغيرها من المشاكل الأخرى .

وذلك من أجل تلبية المطالب الجماهيرية والالتحام المباشر مع المواطنين للتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم من أرض الواقع بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان .

حيث كلف محافظ أسوان اللجنة المشكلة لمعاينة المنازل التى يتم إدراجها ضمن مشروع الإحلال والتجديد والتى تضم ممثلين من مديرية الإسكان والجهات المعنية بأن تضم فى عضويتها ممثل عن الأهالى من أبناء النوبة .

ووجه اللجنة بأن تراعى اللجنة وضع الأولويات والأسبقيات بالنسبة للمنازل بحيث تكون الأولوية للأكثر خطورة فالأقل لحماية الأرواح والممتلكات من أى أضرار مستقبلية .

وأكد اللواء أشرف عطية بأنه بالنسبة لمشروع المنطقة الصناعية بالجنينة والشباك ستكون فيه الأولوية لأبناء نصر النوبة ، والإستعانة بالعمالة الأخرى فى الحرف النادرة .

كما أعطى عطية توجيهاته لرئيس مدينة نصر النوبة بتصنيف كافة الطلبات التى قدمها الأهالى فى القطاعات المختلفة ليتم رفعها وعرضها على المحافظ لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالشكل المطلوب .
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