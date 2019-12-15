حماية المستهلك السعودية تحذر شركات التبغ لهذا السبب

شددت جمعية حماية المستهلك على ضرورة توضيح شركات التبغ سبب تغير طعم وجودة السجائر بعد التغليف الجديد لــ عبوات التبغ ، مؤكدة حق المستهلك في توفير منتجات مطابقة للمواصفات طالما انها مرخصة.



وركزت الجمعية علي انها تنسق مع الجهات المعنية لإتخاذ إجراءات حازمة وسريعة ضد شركات التبغ في حال ثبت تلاعبها بعبوات التبغ الجديدة بأي شكل من الأشكال .



وطالبت حماية المستهلك في بيان الشركات المصنعة للسجائر بسرعة التواصل مع المستهلكين والإجابة علي استفساراتهم وتوضيح اسباب تغير الطعم والجودة التي تم ملاحظته بعد التغليف الجديد ، مشيرة الي أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بناء على الشكاوى والملاحظات التي وصلت للجمعية أو للجهات الحكومية ذات العلاقة.



وقالت الجمعية : للمستهلك كل الحق في الحصول من شركات التبغ علي معلومات وافية عن أسباب تغير الطعم والجودة في العبوات الجديدة ، وسنواصل العمل مع الجهات المعنية لإلزام شركات التبغ بتقديم جميع المعلومات التي تبين حقيقة ماحدث ومنعها من اي تلاعب قد تمارسه في سبيل تقليل جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين