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تكنولوجيا

احذر لا تحدث Windows 10.. تعرف على خطوات التخلص من الإشعارات الضارة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
لا تحدث Windows 10
لا تحدث Windows 10
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ندى على
يعانى مستخدمو ويندوز 10 من تلقي العديد من الإشعارات التى تخبرهم بضرورة تحديث الويندوز بسبب انتهاء صلاحيته، ومن المفترض أن النظام الذى يدعم ويندوز 10 لا تنتهى صلاحيته، ويجب عليك القيام ببعض الخطوات التى تجعلك تتلاشى هذه المشكلة.

وتظهر العديد من الإعلانات المنبثقة التى تحذر من انتهاء صلاحية الويندوز، وإذا ظهرت لك مثل هذه الاشعارات فإنه يعنى أن تلك النوافذ المنبثقة غير آمنة على الكمبيوتر الخاص بك.

وتم تحميل ويندوز 10 بوحدة تخزين مرخصة تنتمى إلى الشركة المصنعة ويوجد على كل كمبيوتر شخصى نسخة تقييم مسبق للويندوز، ووحدات تخزين المعلومات في الحواسب هي الوحدات التي تستخدم لحساب مساحات الذاكرة وتعبر أساسًا عن كمية المعلومات المخزنة.

ومن السهل أن يتم التعرف على الإعلانات المنبثقة خاصة تلك التى تشتمل على أرقام هواتف، وعندما يتم إرسال هذه الإشعارات والإعلانات على جهازك مصحوبة بأرقام هواتف فتأكد أنها ليست من الشركة المصنعة.

ويمثل إرسال أرقام الهواتف نقطة تحذير خطيرة، حيث أن شركات التكنولوجيا الكبيرة تفعل المستحيل حتى تخفى أرقام هواتفها.

ويجب أن يحتوى هاتفك على وحدة تخزين مرخصة خاصة بنسخة الحاسب وإذا لم تتواجد فعليك بشرائها من الشركة التى باعت لك الحاسب ورخصة التخزين المرخصة يتم الحصول عليها مفعلة بواسطة الشبكة الداخلية، واذا كان حاسبك جزء من وحدة تخزين تابعة لشركة، اتصل بالشركة.

وفي حالة عدم امتلاكك تلك الرخصة اضغط على أيقونة Start واطبع CMD في dialogue box ولكن لا تضغط Enter واضغط على الزر الأيمن من CMD واختر Run as administrator وسوف يظهر لك أمر موجه.

انسخ هذا الرمز" slmgr -dli" واضغط enter لإحضار Windows Script Host dialogue مع الرخصة التعريفية.

وفي السطر الذى يحتوى على الوصف التعريفى ابحث عن كلمة VOLUME التى تمثل أن حاسبك قد أدخلت عليه وحدة تخزين مرخصة، ويجب عليك أن ترى انتهاء فترة التفعيل، والتى ستخبرك كم من الوقت المتبقى لتقوم بتفعيل الرخصة.
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