وكيل نقل البرلمان: منتدى شباب العالم ملتقى عالمي للشعوب المحبة للسلام والداعمة للتنمية

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن منتدى شباب العالم، المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ بمشاركة نحو 5000 شاب وشابة من 140 دولة، يمثل فرصة لتبادل الثقافات والحوار بين شعوب العالم بما يسهم في توحيد الكلمة وتجسيد مبادئ العيش المشترك، فضلا عن ترسيخ قيم التسامح بين الأديان ونبذ الغلو والتطرف.



وأوضح أن العالم يتابع باهتمام بالغ مؤتمرات ومنتديات الشباب التي تعقدها مصر بصفة دورية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والشباب من مختلف أنحاء العالم، مضيفا أنه وسيلة لتعزيز التواصل الإنساني مع شباب العالم، وتعميق العلاقات المصرية الخارجية ولا سيما الإفريقية.



وأضاف أن المنتدى فرصة لمناقشة القضايا التى تشغل العالم وطرح الشباب لأفكارهم بكل حرية وشفافية ليكون المنتدى ملتقى عالميا للشعوب المحبة للسلام والداعمة للتنمية وتتكامل فيه الحضارات ويكون بمثابة منصة لإطلاق إبداعات الشباب، مشيدًا بالثراء الكبير الذي تتسم به الموضوعات وورش العمل التي يشارك فيها شباب العالم.



وعقد منتدى شباب العالم لأول مرة فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.



وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم احتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.



يذكر أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم انطلقت أمس السبت فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستمر إلى يوم 17 ديسمبر الجارى.