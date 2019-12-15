مشروعات لها تاريخ على أرض أسوان.. جهاز التنمية يضخ مليارا و600 مليون جنيه للمشروعات.. وتوفير 144 ألف فرصة عمل منذ عام 1992 ..صور

- تنفيذ مشروعات القومية والعملاقة كثيفة العمالة

- دعم 4 قرى بسيارات إطفاء جديدة مع تطوير مركز شباب نصر النوبة - توفير 243 ألف فرصة عمل للشباب





تقام على أرض محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والثقافة بالقارة السمراء، مشروعات لها تاريخ، يتم تمويلها من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "الصندوق الاجتماعي سابقًا".





وافتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مؤتمر الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى عُقد بقاعة مجلس مدينة نصر النوبة، وحضره المهندس محمود محرز، رئيس أفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصندوق تحيا مصر





وأكد محافظ أسوان، أن مصر أم الدنيا أصبحت قادرة على استيعاب مطالب وتطلعات أبنائها فى جميع ربوعها، فعصر المواطنة والعدالة فى توزيع ثمار التنمية والتشييد والبناء عاد من جديد ليفتح الباب أمام الإيجابية والمشاركة الفعالة من كل مواطن يعيش على أرض مصر، ولتنتهى من قاموس ومفردات حياتنا اليومية بعض تراكمات الماضى ، وخاصة الفروق الطائفية والقبلية والجغرافية ، فالجميع مصريين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات .





وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن إنعقاد هذا المؤتمر يأتى متواكبًا مع ما تسعى إليه الحكومة حاليًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة مشكلة البطالة بين شبابنا ، والعمل على خلق فرص عمل حقيقية لهم وهو الذى يتطلب فى الوقت نفسه بتغير مفهوم الشباب وثقافته من التمسك بالعمل الحكومى إلى الإنطلاق نحو آفاق العمل الحر بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل .





ولفت المحافظ إلى أن دوران عجلة التنمية والنماء على أرض محافظة أسوان نلمسها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والعملاقة كثيفة العمالة التى تهدف لتشغيل الشباب والتى من أبرزها مشروع الطاقة الشمسية ببنبان ، ومصنع كيما 2 ، بجانب المشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة بتوشكى وهو الذى يتوازى مع إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك لتصبح قاعدة إنطلاق لشباب نصر النوبة فى مجال ريادة الأعمال والصناعات الحرفية الصغيرة ومتناهية الصغر مما يتيح المزيد من فرص العمل وإستثمار طاقات الشباب وإمكانياتهم الكامنة وهو ما تسعى محاور هذا المؤتمر لتحقيقه من خلال التعرف على رؤية الشباب نحو ضوابط ومعايير الإستفادة من قدراتهم وإبتكاراتهم .





وقدم أشرف عطيه شكره لمسئولى صندوق تحيا مصر ( الجهة الممولة ) والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ( الجهة المنفذة) لمشروع المنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك حيث يأتى هذا المشروع ضمن 7 مشروعات جارى تنفيذها بنطاق مركز نصر النوبة بتكلفة إجمالية 423,6 مليون جنيه حيث تضم هذه المشروعات توصيل الصرف الصحى لعدد 8 قرى ، وأيضًا إستكمال مبانى ومرافق قريتى إبريم ووادى العرب بالظهير الصحراوى ، بجانب إنشاء محطة مياه الشرب بعنيبة لخدمة 4 قرى ، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ، فضلًا عن دعم 4 قرى بسيارات إطفاء جديدة مع تطوير مركز شباب نصر النوبة .





وأوضح أنه هناك جهود مبذولة من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال طرح الفرص التمويلية ودراسات الجدوى المتاحة لإختيار المناسب منها ، كما أن الحكومة حريصة على توضيح الضوابط والمعايير التى يمكن إتباعها لتوزيع مساكن الظهير الصحراوى على مختلف الفئات ، وأيضًا كبدائل الإحلال والتجديد .





وأضاف عطية أن الدولة المصرية لديها إيمان راسخ بأن النوبة رافدًا من روافد السبع حضارات التى تشكلت منها الحضارة المصرية عبر العصور من الفرعونية وحتى العربية ، فمصر أتسعت أرضها لرحابة الفكر والعقيدة والتراث الإنسانى لكافة الثقافات والأديان عبر التاريخ ، وتصدت فى كيان صلب من الوفاق والوعى والإرادة الوطنية لكل صور الغزو العسكرى والفكرى واللغوى فهى أثرت فى الأخريين ولم تتأثر بهم بصلابة ونقاء معدن أبنائها الأصيل لتعبر الأزمات والتحديات الجسام .





وأضاف أن أهل النوبة يقومون بدورهم فى تنمية وطنهم وهم نموذجًا متحضرًا للأمانة والخلق الرفيع والفن الراقى والتراث الحضارى داخل وخارج مصر ، ومن منطلق هذا حرصت الدولة على إحداث نهضة تنموية وإستثمارية حقيقية فى الفترة القادمة بنطاق مركز نصر النوبة يظهر جليًا فى تنفيذ هذه المشروعات العديدة والمتنوعة المجالات .





وفى نهاية كلمته قدم محافظ أسوان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أعاد الحقوق لأهلنا من أبناء النوبة بعد مرور أكثر من مائة عام حيث أعطى توجيهاته لتسليم التعويضات السكنية والزراعية والمالية والتمليك ممن لم يسبق تعويضهم من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان ، وأيضًا إنشاء السد العالى ، وسيتم تسليم هذه التعويضات فى إحتفالية كبرى خلال الفترة القادمة وهو الذى يتطلب من المستحقين للتعويضات النقدية بفتح حساب فى البنوك أو البريد .





وأشار إلى ان العديد من أبناء النوبة تقدموا بطلبات أخرى للحصول على تعويضا نظرًا لعدم تمكنهم من التقدم خلال الفترة الماضية ، وجارى دراسة هذه الطلبات لرفعها للقيادة السياسية لإتخاذ الإجراءات اللازمة .

وشملت فعاليات المؤتمر إلقاء كلمات للمهندس محمود محرز والذى أشار إلى موافقة محافظ أسوان على تخصيص مقر لفرع جهاز تنمية المشروعات بمركز نصر النوبة لتسهيل إجراءات تلقى الخدمات المختلفة التى يقدمها الجهاز ، لافتًا الى ان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد قام بضخ نحو مليار و 600 مليون جنيه تقريبًا داخل محافظة أسوان منذ إنشاءه فى عام 1992 وحتى 30 نوفمبر الماضى وهو الذى ساهم فى تنفيذ نحو 144 ألف مشروع وتوفير 243 ألف فرصة عمل للشباب .





ومن بين هذه المبالغ المالية للجهاز 50 مليون جنيه تم ضخها بمركز نصر النوبة والتى ساهمت فى تنفيذ 7216 مشروع فى مجالات تنمية المجتمع بقرى مركز نصر النوبة ، ومشروعات الأشغال العامة بمراكز الشباب والمدارس ، وأيضًا رفع كفاءة شبكات المياه والطرق ، هذا بالإضافة إلى مساهمة الجهاز فى توفير خدمات الشباك الواحد بالمحافظة .





وشهدت فعاليات المؤتمر عرض قصص نجاح للشاب مصطفى أبو بكر صاحب مشروع بقالة ومواد غذائية والممول من جهاز تنمية المشروعات ، بجانب عرض دعاء إسماعيل رائدة أعمال لقصة نجاحها فى إدارة مشروع الهاندميك ، وعقب ذلك تم توقيع أقراض متناهى الصغر مع جمعتى النهضة وأم شلباية ، ثم تم تسليم شيكات أقراض مباشر .



